Kør forsigtigt: Onsdagen begynder med tæt tåge

Skal man ud at køre onsdag morgen, er det en god idé at være ekstra opmærksom. TV 2 Vejret varsler tæt tåge, hvor sigtbarheden kan komme helt ned under 100 meter.

Det kan give problemer i morgentrafikken.

Varslet gælder frem til klokken 12, hvor vejret ventes at klare lidt op. Helt blå himmel er dog ikke garanteret, men trods skyer vil man i løbet af eftermiddagen kunne få solen at se i længere perioder.

Temperaturen ligger fra morgenstunden omkring frysepunktet, men stiger i løbet af dagen til omkring syv til otte grader.