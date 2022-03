Søndag starter grå og kølig – men solen kommer senere

Søndagen er begyndt med gråvejr mange steder på Fyn, men som formiddagen skrider frem, vil solen langsomt komme mere og mere ind i kampen.



- Til at starte med så kan der altså godt ligge noget havgus, som trænger ind over kysterne, og der ligger altså også en del skyer hen over Fyn og minder lidt om tåge, siger TV 2 Vejrets Sara Maria Mærkedahl.

Allerede i løbet af formiddagstimerne ventes skyerne at forsvinde, så vi igen får mulighed for at lade os blænde af den uvante, skarpe forårssol.