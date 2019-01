Våd lørdag: Vejret indbyder til indehygge

Se serier, lave vafler og tænde stearinlys.

Dét indbyder lørdagens vejr i den grad til. Hvis man overhovedet skal bevæge sig udenfor døren, er det en særdeles god idé at væbne sig med regntøj og gummistøvler.

Et udbredt regnvejr har kurs mod Danmark, og allerede lørdag morgen er det så småt begyndt at regne over den vestlige del af Jylland. Regnvejret breder sig støt og roligt videre mod øst, og lørdag formiddag er den silende regn allerede nået til Fyn.

Det skriver TV 2 Vejret.

Læs også Solskin, blæst og regn: De næste dage bliver med blandet vejr

Regnen fortsætter

Regnen kommer ikke til at give slip på det fynske lige foreløbig. Faktisk så vil hele weekenden være præget af regn og byger med kun enkelte pauser.

I løbet af lørdag middag og eftermiddag vil regnvejret være lige over Fyn, og det vil derfor komme til at sile ned i flere timer.

I løbet af eftermiddagen vil det våde vejr trække mod øst, og resten af dagen vil der kun være regnbyger i det fynske.

I løbet af hele lørdagsdøgnet kan der mange steder falde mellem fem og ti millimeter regn, og lokalt kan der endda falde endnu mere, inden regnvejret har sluppet landet.

Lørdag eftermiddag vil regnvejret især befinde sig over den østlige del af landet - mens det sammenhængende regnvejr efterhånden har sluppet de vestlige egne. Foto: TV 2 VEJRET

Skiftende vejr på Fyn

Lørdagens udbredte regnvejr skyldes et lavtryksområde, som sender sine fronter ind over Danmark og dermed også Fyn.

For tiden ligger Danmark tæt på grænsen mellem vinterkulde mod nord, og mildere luftmasser mod syd. Netop på grænsen mellem varme og kulde, dannes der lavtryk som perler på en snor, som i en lind strøm bevæger sig ind mod Skandinavien fra vest og nordvest.

Det giver både regnvejr og kraftige blæsevejr, men det kan faktisk også give sne enkelte steder. I kølvandet på lavtrykkene kan koldere luft i perioder slå ned over Danmark, så nedbøren kan gå over i sne. Og det kan ske mandag.

Læs også Odense taber stort til Herning på isen