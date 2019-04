Nyd den sidste påskedag i solen: Vejrskifte på vej til Fyn

Anden påskedag står fynboerne op til endnu en dag med masser af sol, varme og et UV-indeks, der kræver en masse solcreme.

Påskedag bød på så meget sol og varme, at fynboerne flere steder på Fyn kun havde shorts og t-shirt på. Det mindede på mange måder om en sommerdag - selvom vi kun er i april.

Mandag kan fynboerne igen glæde sig over, at solen vil varme deres kroppe godt op, når det bliver mellem 16 og 18 grader varmt.

Dog skal man ikke regne med, at varmen melder sin ankomst helt fra morgenstunden af. Ligesom de seneste dage har det været en meget kold nat fra søndag til mandag, og derfor skal der også lige lidt tid til at varme Fyn op. Faktisk så bliver der kun omkring fem graders varme.

Prognose: Forventede temperaturer klokken 15. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Den solrige afslutning på påsken betyder, at man skal finde solcremen frem, hvis man har planer om en tur i haven eller bare en dag uden for. UV-indekset vil være helt oppe på 4,7, skriver TV 2 Vejret.

Allerede ved et UV-indeks på 3,0 anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man beskytter sig mod solens skadelige UV-stråler.

Varme med enkelte undtagelser

Selvom størstedelen af Fyn vil opleve en meget varm anden påskedag, så er der enkelte steder, hvor det kan føles koldere.

I løbet af mandag vil det nemlig begynde at blæse lidt op, og en frisk til hård vind fra østlig retning gør vejret koldere. Det er især omkring Langeland og Ærø, at det vil føles koldere, end man ellers kan have glæde af andre steder i det fynske.

Vejrskifte på vej

Sukker man efter noget nedbør til sin have eller mark, så kan man glæde sig til senere på ugen, hvor alt tyder på, at der kommer lidt regn.

Prognoserne viser nemlig, at der onsdag kommer en smule regn. Det bliver kun meget kortvarigt, da der torsdag kommer et varmt pust op blandt andet fra Sahara.

Fredag vil regnen igen tage over, og denne gang vil det være kraftige byger, der rammer Fyn.