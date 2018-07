Venner vandrer Langeland rundt for kræftsyge børn

Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen er på en mission. En mission, der kan gøre livet bedre for kræftramte.

Vi møder dem ved Tranekær kro.

Distancen er Langeland rundt - cirka 140 kilometer på seks dage.

Ildsjælden Hans Hansen fra Assens og hans gode kommaerat Kenneth Tuelund Hansen startede deres årlige gåtur for tre år siden.

Sidste år samlede de 21.000 kroner ind.

- Sidste år fik vi så mange penge ind og købte legetøj, spil og bøger for dem. Det gav vi til alle børneafdelingerne. Det får smilet frem i børnene og forældrene, der har en rigtig hård hverdag, siger Hans Hansen.

Dedikeret trods broget fortid

Men det her er ikke bare historien om en mand, der har taget én uge ud af kalenderen for at hjælpe kræftramte børn.

Det er historien om en mand, der bruger HVER dag på at hjælpe andre.

Han har selv en blakket fortid.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har været en ballademager førhen. Jeg var nødt til at stikke af til søs og kom tilbage som en helt anden Hans, fortæller Hans Hansen.

Det er ligemeget, hvor jeg møder børn og unge, så råber de: 'Hej Hans' eller: 'Hej Hansen' som de kalder mig. Det betyder alt Hans Hansen

En Hans, der valgte at dedikere sit liv til Assens unge.

Til daglig er han mentor for unge i Assens Kommune, der har det svært, hvor han motivere dem til job og uddannelse.

I sommerferien aktiverer han børn, hvert år til jul er han julemand, han arrangerer koncerter og fodboldturneringer og bygger træmøbler, hvor overskuddet alt sammen går til børn og unge.

- Jeg får smilet frem i børnene og forældrene. Det er det hele værd. Det kan ikke beskrives, når vi er inde og aflevere det. Man ser glæden i folk, når man hjælper dem, siger Hans Hansen.

Og genkendeligheden blandt børnene er også noget, der kan få Hans hjerte til at smelte.

- Det er ligemeget, hvor jeg møder børn og unge, så råber de: 'Hej Hans' eller: 'Hej Hansen' som de kalder mig. Det betyder alt.

Aldrig et nej

Han er en fyr, der aldrig siger nej til andre, det mener hans kammerat Kenneth Tuelund Hansen i hvert fald.

- Han er hjælpsom og gavmild. En kanon ven, der aldrig siger nej til at hjælpe, siger Kenneth Tuelund Hansen.

Og de ord har Hans Hansen selv svært ved at få ud af sin mund.

- Jeg kan godt sige nej, men så får jeg dårlig samvittighed og ringer en time efter, og får det løst.

Gulerod for indsats

Men han er da også blevet belønnet for sin hjælp - både i 2016 som årets borger og i 2017 som årets frivillge i Assens kommune.

Den største drøm er dog at vinde prisen som årets Fynbo.

- Den vinder jeg aldrig, men det er jo det, siger Hans Hansen og trækker på sine skuldre.

I 2016 gik de fyn rundt og i 2017 gik de fra Assens til bøjden, sejlede til Als og gik op igennem Sønderjylland.