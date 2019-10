Dagens Fantastiske Fællesskab: Vennerne bakker op om Kim

Sådan her beskriver Tour de Kammerater sig selv i deres indstilling:

Som 12-årig kom Kim ud for en bilulykke på vej fra skole. Kim forstår alt, hvad der bliver sagt, men kan ikke tale og er svært handicappet.

I 20 år er der otte af Kims skolekammerater, som mødes hver torsdag med ham, hvor de har nogle hyggelige timer. De holder også forskellige sammenkomster i løbet af året, hvor alle går derfra med en positiv følelse.

Det er prisværdigt, at der findes børn, som bliver unge, som bliver voksne, som har den fællesskabsfølelse. Det er da fantastisk.

Hvordan vil I beskrive jer selv som fællesskab:

Vi føler os jo som en familie, som eksempelvis tager ud at rejse, og gerne vil opleve en masse spændende og nye udfordringer, som Kim også får glæde af.

Hvorfor skal I vinde prisen:

Vi synes, at det er fantastisk, at nogle vil belønne et sådant sammenhold/fællesskab. En økonomisk støtte vil gøre det nemmere at være med til at give Kim et "indholdsrigt" liv.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder:

En rejse, som måske økonomisk i højere grad kan tilgodese Kims behov.