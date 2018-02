Venstre: Indsats mod bander skal bruges på indvandrerkvinder

Venstre i Odense vil kopiere kommunens indsats mod bander og bruge samme metoder for at få indvandrerkvinder i arbejde.

Odense Kommune skal have en specialenhed, som kun koncentrerer sig om at få indvandrerkvinder i arbejde. I hvert fald hvis det står til Venstre i Odense.

Efter TV 2 i weekenden satte fokus på parallelsamfund i Odense-bydelen Vollsmose, vil Venstre nu indføre samme indsats mod indvandrerkvinder, som de gjort mod bandemedlemmer.

- Vi skal have lagt særlig indsats mod de her parallelsamfund. En hård indsats, hvor vi sikrer, at de bliver sanktioneret, når de skal sanktioneres. At de kommer i aktivering med job og praktikker og samtidig også bliver en del af Danmark, siger Venstres politiske ordfører, Christoffer Lilleholt.

Han mener ikke, at Odense Kommune kan fortsætte med samme indsats som hidtil.

- Vi skal kigge på, hvad det er for nogle jobs, de kan komme ud i. For det er nogle helt bestemte jobs, man skal ud i, hvis man ikke kan tale dansk. Og så skal vi finde en måde at få dem ind i et danskkursus, som virker. For hvis man har været i Danmark i 19 år og stadig ikke taler dansk, er der jo en eller anden udfordring, vi ikke har løst.

Sidste år lavede Odense Kommune en kontrolgruppe på fire medarbejdere rettet mod personer med tilknytning til bandemiljøet. Deres opgave var at sikre, at bandemedlemmer, som var på offentlig forsørgelse, blev tvunget i mest mulig aktivering.

Denne gang skal fokus så være mod borgere som taler dårligt dansk og er langt væk fra arbejdsmarkedet. Mere specifikt drejer det sig blandt andet om indvandrerkvinder fra blandt andet Syrien og Somalia.

Fire ud af fem somaliske indvandrerkvinder er uden job

Ifølge tal fra Danmarks statistik er kun 21 procent af alle indvandrerkvinder fra Somalia i beskæftigelse. Kigger man på kvinder med afghansk oprindelse, er det tre ud af ti kvinder, som er i job. Samme billede tegner sig for kvinder fra Libanon, imens ikke engang hver tiende kvinde fra Syrien er i job.

- Med denne her gruppe af borgere er vi ikke nået i mål. Der er klynge af mennesker, som ikke har lært dansk, som ikke er en del Danmark, og som lever i et parallelsamfund. Derfor dette forslag, siger Christoffer Lilleholt.

Hummelmose: To sjæle, én tanke

Hos Konservative er man svært tilfredse med Lilleholts udmelding. De var selv på vej med et forslag om en task force med fokus på parallelsamfundene.

- Det er nærmest to sjæle og én tanke her. Det, der skræmte mig mest ved indslagene, var de somaliske mænd. De mente, at det var deres opgave at fortælle journalisten, at deres kvinder godt kan tale dansk. De mente ikke, at kvinder kunne svare for sig selv, siger den konservative Tommy Hummelmose, medlem af besæftigelses- og socialudvalget i Odense.

- Det er dét, der for mig definerer et parallelsamfund. Når børnene ser, at kvinderne sidder bagerst i cafeen og ikke må svare for sig selv. Det skal vi have gjort op med.

Socialdemokratiet: Lad os nu høre forvaltningen

Hos kommunens klart største parti, Socialdemokratiet, er man ikke afvisende overfor tanken om en ny kommunal specialenhed. Men samtidig maner man til besindighed.

- Vi har i lang tid kendt til udfordringerne med nogle befolkningsgrupper - det er ikke nyt. Men problemet er så koplekst, at vi skylder kvinderne og os selv at finde ordentlige løsninger - ikke hovsaløsninger og smarte overskrifter, siger Cæcilie Crawley, socialdemokratisk medlem af beskæftigelses- og socialforvaltningen.

Hun mener, at der er erfaringer, som kommunen allerede kan trække på.

- Vi har tidligere haft Camp 100, hvor vi lavede en meget målrettet indsats for specifikke målgrupper. Det havde vi udmærktet succes med. Så lad os nu lige høre forvaltningen først, inden vi lægger os fast på nye tiltag. Vi skal bruge deres faglige inputs, siger Cæcilie Crawley.

Det er på tirsdag, at Odense Kommunes beskæftigelses- og socialudvalg mødes og diskuterer kommunens indsats.