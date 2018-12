Venstre og Enhedslisten vil have hjælp til byrødder

I både Aarhus og København får byrådsmedlemmerne hjælp fra såkaldte byrådssekretærer, der assisterer politikerne med det politiske arbejde.

Nu foreslår Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet, at Odense Byråd undersøger mulighederne for at indføre en lignende ordning, så byrådsmedlemmerne i Odense også får hjælp til det politiske arbejde.

De fire partier bag forslaget ser gerne, at de eventuelle inititativer bliver indført inden sommerferien 2019.

- Arbejdet bliver større og større, der kommer flere og flere sager, tungere og tungere arbejde og mere organisatorisk arbejde. Der kunne vi godt tænke os, at vi kunne kigge ind i nogle løsninger, der kunne lette byrådsmedlemmernes arbejde, så de kan bruge mere tid på at udvikle politik, siger Venstres politiske ordfører, Christoffer Lilleholt.

Vi har ikke mere end 24 timer i døgnet. Vi har arbejde at passe ved siden af, vi har familier. Og derfor har vi brug for hjælp - ligesom man har i Aarhus og i København Brian Skov Nielsen

Enhedslistens Brian Skov Nielsen peger blandt andet på, at langt de fleste af byrådspolitkerne har et fuldtidsjob ved siden af deres politiske engagement.

- Vi har ikke mere end 24 timer i døgnet. Vi har arbejde at passe ved siden af, vi har familier. Og derfor har vi brug for hjælp - ligesom man har i Aarhus og i København, siger Enhedslistens Brian Skov Nielsen.

Større interesse for byrådet

Tidligere har Venstre og Enhedslisten foreslået en lignende ordning i forbindelse med budgettet for 2019, men det røg ud i forbindelse med budgetforliget for 2019.

Partierne bag forslaget begrunder det med, at "byrådsarbejdet er inde i en rivende udvikling, hvor sagerne i den kommunale forvaltning bliver mere og mere komplekse, antallet af medier og deres interesse for byrådet stiger og koordineringen generelt bliver større og større."

Læs også Millioner på vej til letbanens etape to

Samtidig med at forslagsstillerne altså mener, at det er blevet sværere at nå at følge med som menigt byrådsmedlem, mener de, at fuldtidspolitikere som rådmænd og borgmester har meget lettere ved at følge med.

- Vi kan se, at der er sket en professionalisering, både af medierne, af samfundet og i den grad også af vores rådmænd. Og så kan vi se, at i andre byer har de fulgt op ved at hjælpe byrådsmedlemmerne i yderligere grad, siger Venstres Christoffer Lilleholt.

- Vi har brug for hjælp til at sørge for, at vi får besvaret alle de henvendelser, vi har, og vi har brug for hjælp til at få sagerne tygget igennem, så vi selv kan komme i offensiven. Vi er jo valgt ind for at forfægte et givent politisk synspunkt. Det er umuligt, når man bliver bombaredet med ting, man skal forholde sig til hele tiden, siger Brian Skov Nielsen (Ø).

Forslaget skal behandles på næste byrådsmøde i Odense den 12. december.

Læs også Tidligere rådmand forlader byrådet