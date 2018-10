Venstre: Stop samarbejdet med "forbryderimperium"

Hvis vi samarbejder med et forbryderimperium, der er dømt op til flere gange, så siger vi stop i Odense Kommune Christoffer Lilleholt, medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget for Venstre

Tirsdag 9. oktober mødes politikerne i tre forskellige udvalg i Odense Byråd. Her skal man diskutere, hvilket syn man har på kommunens samarbejde med Tvind.

Samarbejdet med Tvind er siden 2016 løbet op i 24,5 millioner kroner fra Odense kommunale pengekasse. Og det skal være slut, lyder det fra Christoffer Lilleholt, der sidder i Beskæftigelses- og Socialudvalget for Venstre.

- Vi skal ikke bidrage til at forbryderimperier kan tjene penge. Derfor skal det stoppes hurtigst muligt, lyder det fra Venstre-politikeren.

SF: Tvind er de rette til nogle opgaver

Rådmand hos Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF), vil dog ikke udelukke et videre samarbejde mellem Tvind og Odense Kommune.

- Nogle af de unge, som er svært belastet og har meget brug for hjælp, dem er Tvind-institutioner gode til at tage sig af, forklarer rådmanden.

- Vi har svært ved at finde andre institutioner, som kan tage de her unge, udyber han.

Hos Venstre understreger man, at kommunen ikke bør arbejde sammen med Tvind.

- Hvis vi samarbejder med et forbryderimperium, der er dømt op til flere gange, så siger vi stop i Odense Kommune, lyder det fra Christoffer Lilleholt.

V: Stop for pengestrømmen til Tvind

Venstre-manden håber nu, at tirsdagens udvalgsmøde kan give grobrund for, at Odense Kommune helt stopper samarbejdet med Tvind.

- Vores forhåbning er, at vi kan få forvaltningen til at udarbejde en plan for, hvordan vi kan afvikle det sidste (samarbejde med Tvind, red.), siger Christoffer Lilleholt, der undstreger, at man er nødt til at holde sig inden for loven.

- Det er klart, at vi skal overholde lovgivningen samtidigt med, at vi ikke har lyst til at bidrage til et forbryderimperium, fortæller han.

Brian Dybro fastholder, at Tvind kan løse nogle af de opgaver, som andre institutioner ikke kan. Også selvom organistaionen ifølge Venstre er et "forbryderimperium".

- Det er netop kerneproblemet. Det er rigtig svært at finde nogle andre institutioner, der er ligeså gode til at tage vare på de her unge (udsatte, red.) mennesker, siger rådmanden.

Christoffer Lilleholt og Brian Dybro mødes tirsdag sammen med resten Beskæftigelses- og Socialudvalget for at diskutere det videre samarbejde med Tvind. Både Venstre og Konservative ønsker, at Odense Kommune skal stoppe al samarbejde med Tvind.

Flere andre fynske kommuner har også brugt penge på Tvind.