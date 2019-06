Lilleholt med blandede følelser: Venstre taber magten men får ekstra mandat på Fyn

Et valg til Folketinget ender altid med vindere og tabere. Og ind imellem også med nogle, der faktisk er lidt af begge dele.

Sådan har den fynske nu tidligere minister Lars Chr. Lilleholt det, da han taler med TV 2/Fyn umiddelbart efter, at resultaterne er endeligt opgjort.

Læs også Overblik: Det ved vi nu - og det mangler vi svar på

- Det er med blandede følelser. Jeg er selvfølgelig ked af, at vi mister regeringsmagten og at der er et stort rødt flertal i Folketinget nu. På den anden side er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at Venstre er gået så massivt frem, har vundet ni mandater og nu er oppe på 43 mandater i Folketinget – og vi vinder et ekstra fynsk mandat, siger Lars Chr. Lilleholt og fortsætter:

- For 14 dage siden var der mange, der sagde ’jamen I taber på Fyn, I kommer til at gå tilbage til to mandater’ – og så ender det faktisk med, at vi får fire fynske folketingsmedlemmer fra Venstre. Det er jeg meget, meget glad for. Og så er jeg glad for den samlede fremgang til Venstre, siger Lars Chr. Lilleholt.

- Vi gjorde hvad vi skulle

To af partierne i den blå blok, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, fik så stor en vælgerlussing, at blokken samlet set går hele 15 mandater tilbage - på trods af flotte valg til både Venstre og Konservative.

Det ærgrer Lars Chr. Lilleholt.

Læs også Fyn er rød: Sådan har fynboerne stemt

- Venstre er gået massivt frem, men der er jo desværre et andet borgerligt parti, Dansk Folkeparti, der er gået massivt tilbage. Vi har leveret, hvad vi skulle for at sikre så mange mandater som muligt bag Lars Løkke Rasmussen som statsminister, og det er jeg selvfølgelig glad for. Men i det samlede resultat er jeg selvfølgelig noget bedrøvet over det store røde flertal, siger venstremanden.

Regering over midten

Han bakker helt op om Lars Løkke Rasmussens overraskende udmelding dagen før valget om, at han søgte en ny regering henover midten i dansk politik. Lars Chr. Lilleholt tilskriver endda udmeldingen en væsentlig del af æren for det fine valgresultat for Venstre.

- Der er ingen tvivl om, at når Venstre går frem, så er det ikke mindst Lars Løkke Rasmussens meldinger i de seneste dage om en regering henover midten – og jeg håber jo stadigvæk på, at det er der, vi kommer til at ende. For at lade sig styr af yderfløjene... det skal ikke være Enhedslisten eller Nye Borgerlige, der skal bestemme, hvad der skal ske i Danmark, siger Lars Chr. Lilleholt.

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen har flere gange understreget ambitionen om, at hun vil forsøge at lave en ren socialdemokratisk mindretalsregering. Det projekt bliver svært, mener Lars Chr. Lilleholt.

- Det bliver nogle meget vanskelige forhandlinger, vi kommer til at se i de kommende uger, hvor partierne på venstrefløjen vil stille massive krav for at bakke op om Mette Frederiksen som statsminister, forudser Lilleholt.

Hvem der får de fire venstremandater på Fyn, bliver afgjort fredag, når de personlige stemmetal bliver opgjort.