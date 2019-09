Mangel på uddannet personale på bosteder: Venstre trækker minister ind i sagen

Venstre trækker nu socialminister Astrid Krag (S) ind i sagen om forholdene på landets bosteder.

Det sker efter, at TV 2/Fyn over de seneste par uger har haft fokus på landets botilbud. Senest torsdag hvor vi fortalte, hvordan et øjebliksbillede fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside viser, at mere end hver syvende botilbud i Danmark har fået et påbud.

Det betyder, at der er store problemer med patientsikkerheden, og det har skabt utilfredshed i oppositionspartiet Venstre.

- Det er bekymrende, når man også kan se, at der er rigtig mange bosteder i landet, som simpelthen ikke har ansatte, der har de her kompetencer til at håndtere de vigtige opgaver i forhold til at kunne klare medicineringen af de borgere, der bor der, fortæller socialordfører for Venstre Anni Matthiesen.

Grundet utilfredsheden vil partiet nu rette henvendelse til socialminister Astrid Krag.

- Med de antal som også Styrelsen for Patientsikkerhed omtaler, så synes jeg også, at ministeren bør kigge på, om vi kan gøre noget fra Christiansborgs side, som kan gøre, at det bliver bedre, siger ordføreren.

Kræver uddannet personale

Men det er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed et øjebliksbillede fra deres hjemmeside, som viser, at mere end hver syvende botilbud har problemer med patientsikkerheden.

Og flere eksperter kræver uddannet personale på botilbuddene. Blandt andre formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle.

- Vi ser, at mange bosteder ikke har de optimale kompetencer, siger hun.

Lige nu er der ikke nogen lovmæssige krav om personalets kompetencer på landets botilbud.

- Det er et udtryk for, at man ikke prioriterer patienter med sindssygdomme på samme måde, som man prioriterer patienter med andre sygdomme. Mennesker med så svær en grad af sygdom, at det kræver specielistbehandling, og det kræver, at man bliver set efter hele døgnet, ville aldrig blive behandlet sådan i andre lægefaglige specialer, forklarer Gitte Ahle.

Vil ikke ansatte flere

Men trods den uholdbare situation vil man hos de Radikale Venstre ikke tvinge botilbuddene til at ansætte mere sundhedsfagligt personale.

- Bostederne er jo mindre. Det er ikke så let at sikre sig, at man har en af hver faglighed derude. Og det er heller ikke alle, der er på et bosted, der har et medicinsk behov, så nogle gange vil du risikere at skulle have en sygeplejerske ansat 24 timer i døgnet, selvom der ikke er ret meget medicin, fortæller Rasmus Helveg Petersen, socialordfører for Radikale Venstre.

Samme overbevisning har man i Venstre.

- Der kan være steder i landet, hvor det kan være svært at finde personale, der kan håndtere de her opgaver, så som nødløsning kan det være nødvendigt, at man i stedet for sender nogle af de ansatte på et kort kursus, lyder det fra Anni Matthiesen.

Men noget skal der ske ifølge Venstres socialordfører. Hun kræver handling fra Astrid Krag.

- Det, jeg i hvert fald vil gøre, er at rette en henvendelse til ministeren på området og spørge ind til, hvordan hun vil være med til at sikre, at det kan blive bedre, afslutter hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra socialminister Astrid Krag.