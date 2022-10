Pengene falder på et tørt sted: Venstre vil afsætte ti milliarder til klimasikring

Høj vandstand og oversvømmelser er ikke fremme i yderkommuner.

Derfor falder Venstres nye klimasikringsudspil på et tært sted, hvis man spørger beboere i Seden Strandby.

- Det er jo fantastisk, det kan komme ind i valgkampen. Det er glædeligt at høre, for det har de jo snakket om i mange år, at der skal mange flere penge til at sikre Danmarks kyster, siger Anders Brandholt Rasmussen, der er medlem af Seden Strandby Grundejerforening.

Lars Christian Lilleholt er kandidat for Venstre på Fyn, og han er ikke i tvivl om, at det er nødvendigt med penge til området.

- Det, vi vil, er at give de steder i Danmark, hvor der er massive problemer med kystsikring, med oversvømmelser og hvor 10.000 vis af familier lever i usikkerhed, der vil vi afsætte ti milliarder kroner, siger Lars Christian Lilleholt.

Sætter gang i projekter

I Seden Strandby har Anders Brandholt Rasmussen i årevis kæmpet med Odense Kommune for at få finansieret et dige, så man kan undgå oversvømmelser.

Men projektet er stadig flere år under vejs, derfor mener han, at den finansiering, som Venstre kommer med i sit udspil, er på høje tid.

- Det er et kæmpe problem. Det standser projekter i alle yderkommuner. Og selv i vores lille projekt, er der problemer, siger Anders Brandholt Rasmussen.

Ifølge DMI's klimaatlas vil der komme stormfloder og forhøjede vandstande meget hyppigere i fremtiden. Ved strækningen langs Odense Fjord har der fra 1980 til 2010 været varsling om forhøjede vandstand cirka to gange årligt.

Men fortsætter den nuværende C02-udledning, vil der i slutningen af dette århundrede være forhøjet vandstand her 66 gange om året.



Er ti milliarder overhovedet nok?

- Ti milliarder er en god begyndelse. I dag er der stort set ingen penge til at hjælpe de kommuner og de projekter, der er rundt omkring i Danmark. Så jeg syntes, det her er en god start, siger Lars Christian Lilleholt.

Salg af Ørsted

De ti milliarder kroner Venstre regner medet bruge på kystsikringen vil de finansiere ved at sælge ud af Ørsteds vindmøller i udlandet.

Men det er altså ikke alle, der er lige imponerede over den plan.

- Jeg er godt, at de spiller ud med, at vi skal bruge penge plat sikre vores byer. Det er noget, SF har spillet på tromme for i årevis. Så der er fuld støtte herfra, siger Karsten Hønge (SF) og fortsætter:

- Jeg kan bare ikke lide der, hvor de finder pengene. Der hvor de finder pengene er et andet sted i en grøn plan. Og det strider lidt mod hinanden, siger Karsten Hønge.

Og han er ikke den eneste, der ikke ser den store fidus i at tage pengene fra Ørsteds vindmøller.

- En af de årsager til, at vi står stærkt i forhold til energikrisen, men også i forhold til den grønne omstilling er jo, at vi fra statens side faktisk har investeret i og gået målrettet ind for at sikre vedvarende energi. Det skal vi da ikke sælge, og slet ikke under en energikrise. Det er stude tosset, siger Victoria Velásquez (EL).

Men det er den enste måde at finansiere projektet på, mener Lars Christian Lilleholt.

- Altså jeg kan ikke lige umiddelbart se hvor pengene ellers skulle komme fra. Så jeg syntes det her er et forslag partierne skal tage langt bedre imod, siger Lars Christian Lilleholt.

Har du endnu ikke bestemt dig for, hvem du vil stemme på, kan du tage vores kandidattest her.