Venstre vil droppe millionbesparelser: - Vi skal ikke overspare

Venstre i Odense vil droppe planlagte besparelser for 50 millioner kroner, fordi presset på økonomien i kommunen på grund af flere ældre og børn bliver mindre end først antaget.

En ny prognose fra kommunen viser, at der kommer færre ældre og børn, og derfor er der ikke behov for at spare 200 millioner kroner, men kun 150 millioner kroner.

- Vi stiller forslag om, at vi fjerner for 50 millioner kroner besparelser - ikke mindst på miljøområdet og på kultur- og på fritidsområdet, som er med til at skabe livskvalitet i hverdagen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

- Det viser sig nu, at sparekravet, som borgmesteren har haft meldt ud, er alt for højt. Vi synes ikke, vi skal overspare, for det går ud over noget livskvalitet for vores borgere og vores miljø, når der skal skæres så dybt, fortæller rådmanden.

Forslaget skal diskuteres i byrådet i Odense 22. maj.