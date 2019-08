Efter kritisk rapport: Venstre vil finde penge til Danehofskolen

Problemerne med dårligt indeklima på Danehofskolen i Nyborg skal løses så hurtigt som muligt, det siger næstformand i Skole- og dagtilbudsudvalget, Martin Huus (V).

Ifølge en rapport er der for lidt ilt i lokalerne, og det kan påvirke både børn og voksnes trivsel.

- Det er så vigtigt at få løst problemerne med indeklima på Danehofskolen til gavn for vores børns sundhed. Vi er klar til at sætte de nødvendige penge af, så vi får løst det indeklimaproblem, der er på skolen, siger Martin Huus.

Ifølge kommunens overslag vil det koste over ti millioner kroner at løse indeklimaproblemerne på Danehofskolen.

- Jeg tror ikke, at problemerne på Danehofskolen kan løses rent teknisk før sommerferien næste år. Og så finder vi pengene, når de skal falde, så problemerne bliver løst, siger Martin Huus, Venstre.

Selvom problemet har været kendt et stykke tid, så er det først nu, at der bliver gjort noget. Men ifølge Martin Huus er der en god grund.

- Vi har først fået rapporten, der afdækker det, i går. Men nu har vi fået rapporten, der påviser, hvad probelemet er. Den viser, at problemerne er størst på Danehofskolen. Det er vigtigt, at vi tager den først, og så tager vi resten efterfølgende, siger Martin Huus, Venstre.

Selvom Venstre vil bevilge pengene til at løse problemerne med indeklima på Danehofskolen, så vil Martin Huus endnu ikke pege på, hvor pengene skal findes.

- Vi har ikke helt afgjort endnu, hvor pengene skal findes, men det kommer, forklarer Martin Huus.

Venstre har flertal i Nyborg Kommune, men også Socialdemokratiet bakker op om, at problemerne med dårligt indeklima skal løses hurtigst muligt.

- Det er en udfordring, der skal løses her og nu. Det bliver vi nødt til at tage os af. Men vi skal også lave en langsigtet plan. Et konkret forslag er at sætte en pujle af på eksempelvis 15 millioner kroner i tre år, så kan vi få løst problemerne alle steder. Det duer ikke, at vi har børn der skal gå i det her indeklima. Det duer heller ikke, at vores medarbejdere skal gå og have det dårligt ved at gå på arbejde, siger Sonja Marie Jensen, der er spidskandidat for Socialdemokraterne i Nyborg.