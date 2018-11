Millioner skal spares på børn og ældre: Venstre vil genåbne budgettet

Sidst på eftermiddagen tirsdag sendte Jane Jegind nedenstående brev til Peter Rahbæk Juel:



Kære Peter



Vi ser ind i en opgave især i BUF og delvist i ÆHF, som vi i Venstre mener, vi sammen kan gøre bedre. Der er behov for stabilitet og sikkerhed. Vores oplæg er et forslag - det forudsætter enighed fra budgetpartierne og dermed at byrådet kan blive enige. Men vi vil gerne drøfte med det øvrige byråd om vi ikke kan gøre det lidt bedre.



Derfor anmoder Venstre borgmesteren om at indkalde til budgetforligsmøde om situationen, hvor Venstre gerne vil bidrage med et oplæg til de øvrige partier i byrådet til, hvordan pengene kan findes, børnene friholdes og klippekortet til vores svageste ældre kan bevares.



Vi foreslår, at et samlet byråd tager ansvar for børn- og ungeområdets økonomiske behov på 45 mio kr., så det ikke er byens mindste, udsatte børn og skolesøgende, der skal betale. Ligesom vi foreslår, at finde de resterende 6,7 mio kr til at fastholde den fulde klippekortsordning for de svageste ældre.



Vi foreslår samtidig, at børn- og ungeforvaltningen fremadrettet månedligt skal give en økonomisk redegørelse for børn- og ungeudvalget, så det sikres, at der rettes op i tide på økonomiske udfordringen inden de vokser sig så store, at det giver udfordringer, som dem, vi nu står med.



Vi vil gerne til budgetforligspartierne komme med et oplæg, som vi gerne vil drøfte med byrådets øvrige partier, som med sikkerhed også har gode forslag vi sammen kan drøfte. Vi foreslår, at pengene findes på følgende måde, så kernevelfærdsområderne friholdes mest muligt:



Public Affairs indsats i BMF nedlægges

1,5 mio kr

International community reduktion BMF

1,0 mio kr

Modernisering- og effektiviseringsprogram BUF

6,6 mio kr

Effektivisering af arbejdsgange i BUF

4,0 mio kr

Direktør og chefgruppepulje BUF

1,0 mio kr

Administration/direktørpulje BKF

1,0 mio kr

Administration/direktørpulje BSF

1,0 mio kr

Administration/direktørpulje ÆHF

1,0 mio kr

Flytning af specialbørnehaver fra Familie &

Velfærd til Dagtilbud

5,0 mio kr

Mindre bureaukrati i.f.b.m. lærer- og elevplaner

0,7 mio kr

Reduktion af “tal-ordentlig” kampagne

0,5 mio kr

Bortfald af forhåndstildeling institutioner Vollsmose

0,7 mio kr

Fællesfinansiering sygefravær institutionerne BUF

1,2 mio kr

Central vikarpulje til langtidssygdom skolerne

1,0 mio kr

Tilpasning af budget for 10ende klasser

0,9 mio kr.

Normalisering af skoledagens længde Vollsmose

1,5 mio kr.

Reduktion af ledelse BUF

2,0 mio kr

Omlægning af lån vedr tandregulering

2,0 mio kr (4 år gns)

Barnets første 1000 dage, færre nye tiltag

2,0 mio kr

Nedjustering af budget i Organisation og

kompetenceudvikling i BMF

3,0 mio kr

Transformation & Strategi i BMF reduktion

6,0 mio kr

Midlertidigt stop for opsparing til letbanen etape 2 5,0 mio kr

Eventyrløbet personaledeltagelse

1,0 mio kr

Konkurrenceudsætte rengøringsområdet*

2,5 mio kr

Total

52,1 mio kr.

* dog først effekt i 2020, hvorfor der foreslås taget 2,5 mio kr af kassen i 2019

Venlig hilsen

Jane Jegind

By- og kulturrådmand

Odense Kommune

By- og kulturforvaltningen