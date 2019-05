25. dag med valgkamp: To venstremænd snakker klima, og Paludan kommer på besøg igen

Torsdag buldrer valgkampen videre frem mod kulminationen den 5. juni, hvor danskerne skal sætte kryds i stemmeboksen.

Men inden din stemme skal sættes, har du stadig mulighed for at møde de mange kandidater til de eftertragtede pladser i Folketinget.

Blandt dagens arrangementer kan du blandt andet snakke klima og iværksætteri med folketingskandidaterne Jakob Ellemann-Jensen og Tommy Ahlers fra Venstre i Odense.

Har du også et valgarrangement, du gerne vil have omtalt?

På TV 2/Fyn har vi samlet en valgkalender, der giver et overblik over de fynske valgarrangementer. Og du kan også få dit arrangement i valgkalenderen.

Det gør du ved at sende en e-mail til fv19@tv2fyn.dk med oplysninger om begivenheden, deltagere samt tid og sted.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens 22. dag.

Hvad: Valgmøde om klima og iværksætteri

Hvem:

Jakob Ellemann-Jensen, Venstre

Tommy Ahlers, Venstre

Hvornår: klokken 17.30 - 19.00

Hvor: ARKADEN FOOD MARKET, Vestergade 68, Odense

Hvad: Paludan besøger Odense

Torsdag forsøgte folketingskandidaterne Rasmus Paludan og Martin Christensen at besøge Bøgetorvet i Vollsmose og Flakhaven i Odense centrum. Fredag gør de endnu et forsøg.

Hvem:

Rasmus Paludan, Stram Kurs

Martin Christensen, Stram Kurs

Hvornår: Fra klokken 18.00

Hvor: Bøgetorvet i Vollsmose og derefter Flakhaven i Odense centrum