Se listen: Venstremand er den folketingskandidat på Fyn, som fynboerne er mest enige med

Kandidattesten for TV 2 og alle TV 2-regionerne er talt op, og den mest populære i Fyns storkreds er Ole Pedersen fra Venstre. Der er 29.058 på Fyn, som har haft Ole Pedersen i deres top fem. Og det kommer bag på folketingskandidaten.

- What. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Der er godt nok et par stykker, der har skrevet til mig, hvor de har sagt, at jeg lå i deres top 2 - men at være den mest populære på Fyn, det havde jeg virkelig ikke regnet med, siger Ole Pedersen til TV 2/Fyn.

På listen herunder kan du i parenteserne se, hvor mange gange kandidaterne er blevet vist i enten top eller bund 5 hos dem, der har taget kandidattesten.

Der er lige lidt under 100.000 fynboere, som har taget kandidattesten.

Top 5 på Fyn Ole Pedersen, Venstre (29.058) Marlene Ambo-Rasmussen, Venstre (20.662) Julie Skovsby, Socialdemokratiet (17.126) Kim Aas, Socialdemokratiet (15.161) Jan Johansen, Socialdemokratiet (12.345)

Det er altså de helt store partier, Venstre og Socialdemokratiet, som borgerne ifølge kandidattesten er mest enige med på Fyn.

Den fynske folketingskandidat, Ole Pedersen, stiller op i Faaborg-Ærø kredsen, og så er han kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune, og det har han været siden 2013. Han er medlem af Opvækst- og Læringsudvalget samt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

- Hvis der bare er en femtedel af dem, som er mest enige med mig i kandidattesten, der stemmer på mig, så er det jo virkelig, virkelig mange stemmer. Det giver mig altså et kæmpeboost her fire dage inden valget, jeg har aldrig troet så meget på det, som jeg gør nu, siger Ole Pedersen til TV 2/Fyn.

Ole Pedersens mærkesager er: Forkæmper for for Udsigts-Danmark.

Nye udligningsreformer nu.

Stærkere iværksætteri.

De unge skal med på råd.

Idrættens talerør.

Klimaet skal prioriteres. Se mere

Tror du, at du er dukket op på folks liste, fordi du svarer middelmådigt til det hele, og ikke rigtig har nogen holdning?

- Nej, bestemt ikke. Jeg er gået meget imod min egen gruppe i Faaborg-Midtfyn Kommune, flere gange. Så jeg er bestemt ikke uden holdning - vi skal have hele Danmark med, vi skal have en ny udligningsreform, eksempelvis.

Vælgerne vælger ikke kun ud fra kandidattesten

Asger Nielsen, som er administrerende direktør for Megafon, mener dog kun, at man skal tage kandidattesten med et gran salt.

- Kandidattesten er en god øjenåbner. Folk, der ikke er så kendte, dukker jo lige pludselig op. Og det kan godt give stemmer - men i virkeligheden går folk mere efter det, man kender. Og det er tit og ofte kendte mennesker. Vi mennesker går tilbage til vores urinstinkter og vælger det trygge, rolige og ikke mindst kendte valg, siger han til TV 2/Fyn.

I Danmark har vi har over 900 folketingskandidater. På Fyn er der lidt over 70.

- Jeg tror på, at Ole Pedersen kan få flere stemmer på grund af denne her test, men ikke noget banebrydende. Folk går tilbage til det kendte og trygge - men det er jo i virkeligheden også det smukke ved denne her test. Det er jo virkelig demokratisk. Alle kandidater, kendt såvel som ukendt, dukker op. Og så får man jo fat i de kandidater, som man er mest enig med, og ikke bare dem, som man kender, siger Asger Nielsen, som også har været med til at lave kandidattesten. Han fortsætter:

- Den kan på en smuk og demokratisk måde give adgang til nogle af de mere ukendte kandidater. En kamp på holdninger frem for velkendthed, men jeg vil nu stadig mene, at velkendthed vinder, siger han.

Når der er top, er der også en bund

I den mindre populære ende er der også lavet en top fem. Det er altså de fem folketingskandidater, som fynboerne er mindst enige med.

Top 5 bund er: Lars Christensen, Liberal Alliance (41.648) Mette Rahbek, Alternativet (27.459) Kasper Philbert, Enhedslisten (27.368) Jonas Hulgaard Ammundsen, Enhedslisten (27.034) Tine Jeanette Busk, Alternativet (24.798)

Her er Lars Christensen fra Liberal Alliance altså dukket op 41.648 gange på folks top fem - i bunden. Han er den eneste fra Liberal Alliance, der repræsenterer bunden, som er domineret af Alternativet og Enhedslisten.

Beregningerne er foretaget af Megafon, og data fra kandidaterne er indsamlet af selskabet Paqle.