Venstreprofil vil ikke opfordre til at stemme på sit eget parti

Formanden for Region Syddanmark, venstrekvinden Stephanie Lose, vil ikke anbefale vælgerne at stemme på Venstre, til det kommende folketingsvalg.

Det kom frem, da hun i et interview med TV 2/Fyn blev spurgt om, hvem hun syntes, at vælgerne skal stemme på til det kommende folketingsvalg.

Stephanie Lose blev interviewet om den aftale om en ny sundhedsreform, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om. En reform der nedlægger regionerne.

Ingen opfordring til at stemme på Venstre

Under interviewet med regionsrådsformanden blev hun spurgt: "Synes du, at man skal stemme på rød eller blå blok til det valg, der er på trapperne?" Hertil svarede Stephanie Lose:

- Det synes jeg man skal gøre helt op med sig selv. Det er det demokratiet er. Og så er det jo sådan, at så må vi se, hvordan vælgerne har stemt, når valgdagen har været der.

Heller ikke på det opfølgende spørgsmål fra værten, ville Stephanie Lose opfordre vælgerne til at stemme på blå blok.

Hun blev spurgt: "Så jeg kan ikke få en venstrekvinde til at sige, at man skal stemme på den blå blok?" Til det lød det undvigende svar fra Stephanie Lose:

- Der er ingen tvivl om, at jeg er medlem af Venstre, og selvom vi ikke er enige om alting i det her tilfælde, så vil jeg hellere true med at blive end med at gå. Derfor håber jeg stadigvæk på, at vi får en borgerlig regering. Også fordi der er andre ting end sundhed. Handlede det kun om sundhed, så ønsker jeg mig ikke, at alt det der ligger på bordet nu, det bliver gennemført.

Stephanie Lose har gennem længere tid være på konfrontationskurs med sit parti, Venstre, der har arbejdet for, at regionerne skulle nedlægges. Opgaven med at styre sundhedssystemet skal i stedet ligge hos en række sundhedsforvaltninger, som bliver styret af en professionel bestyrelse, hvor der også indgår enkelte kommunalpolitikere.

Statsministeren forstår kritik

Udover at være formand for Region Syddanmark er Stephanie Lose også formand for foreningen Danske Regioner, som samler de fem danske regioner.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) glædede sig tirsdag aften over, at Stephanie Lose bakker op om indholdet og mener, at det er naturligt, at Lose er utilfreds med, at regionerne bliver nedlagt.

- Jeg synes ikke, at der er noget overraskende over, at Stephanie Lose som formand for en interesseorganisation, som vi nu fjerner, ikke er tilfreds med den del af det.

Ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen er det nødvendigt, at lukke regionerne for at få råd til at lave fremtidens sundhedsvæsen.

Vild melding

TV 2/Fyns politiske analytiker, Jesper Buch, er særdeles overrasket over meldingen fra Stephanie Lose.

- Det er ret vildt, at en så fremtrædende V-politiker på et så direkte spørgsmål ikke kan få sig selv til at opfordre vælgerne til at stemme på blå blok til det kommende folketingsvalg. Vi taler om formanden for Danske Regioner og en af partiets stærkeste stemmer i Sydjylland, som i øvrigt blev farvet gult ved folketingsvalget. Det er helt åbenlyst, at det ikke bliver med Loses hjælp at Venstre skal genvinde nogle af de tabte vælgere i det område af landet, som Løkke tabte i 2015, siger Jesper Buch.