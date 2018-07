Venstresving gik helt galt: Sådan skete ulykke med fire biler og motorcykel

En 28-årig kvinde kørte op i bilerne foran på fynsk landevej og røg over i modsatte vognbane, så yderligere en bilist og motorcyklist blev ramt.

Der skete to ulykker med motorcykler mandag eftermiddag, og Fyns Politi har fået et overblik over, hvordan ulykken på hovedvej 43 ved Faaborg skete. Her var fire biler og en motorcykel involveret i en voldsom ulykke.

En 28-årig kvinde fra Sjælland kommer kørende i nordlig retning ad Odensevej og påkører en anden bilist, der er i gang med at lave en manøvre for at undgå at køre op i en tredje bilist, som holder stille og skal til at svinge til venstre.

Kvinden kører op bagi bilen foran hende, som dermed bliver skubbet op i den venstresvingende bil, fortæller vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi.

28-årig kvinde kørt til OUH

I forbindelse med sammenstødene ryger den 28-årige kvindes bil over i modsatte vognbane, hvor der kommer en modkørende bilist, og der sker et frontalt sammenstød. Den modkørende bilist ryger over i den anden vognbane og snitter en motorcyklist, som vælter.

Den 28-årige kvinde blev svært tilskadekommen ved ulykken og blev mandag eftermiddag kørt til Odense Universitetshospital. Ulykken skete klokken 15.16. Politiet har tirsdag formiddag intet nyt om kvindens tilstand.

To andre bilister sad fastklemt efter ulykken, der resulterede i lang kø på landevejen.

Ældre mand i motorcykelulykke i Bred

Der skete tidligere mandag eftermiddag endnu en ulykke med en motorcyklist. I Bred tæt på Vissenbjerg kørte en motorcyklist frontalt ind i en modkørende bil. Ulykken skete mandag klokken 14.24.

Her er der tale om 65-årig mand fra det vestfynske område, fortæller Anders Furbo Therkelsen.

Motorcyklisten var efter ulykken svært tilskadekommen og blev kørt til Odense Universitetshospital. Også føreren af bilen er kommet til skade.

Politiet har intet nyt om motorcyklisten og føreren af bilen, men har foretaget undersøgelser på stedet for at finde ud af, hvordan de to trafikanter kunne køre ind i hinanden. Når de er analyseret, kan politiet komme nærmere ind på, hvem der bærer skylden for det frontale sammenstød i Bred.