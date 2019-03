Kronprinsen åbner pusterum til veteraner: - Husk også at komme her, når I har det godt

Med saksen i den ene hånd og den røde snor i den anden stod kronprins Frederik klar til at indvie Veteranhjem Odense torsdag eftermiddag. Men inden snoren blev klippet, kom kronprinsen med en opfordring til de fremmødte veteraner.

Imens kronprinsen klipper snor - venter veteranerne inde i det nye hjem Foto: Preben Dahl

- Husk, at det er tilladt også at komme her, når man har det godt.

Veteranhjemmet er til tidligere militærfolk, der har brug for et pusterum i hverdagen.

Det har været undervejs siden 2014, og er det femte i Danmark. Det unikke ved Veteranhjem Odense er, at det er bygget fra bunden af og ud fra veteranernes ønsker.

Kronprinsen og veteranerne Foto: Preben Dahl

Alle tidligere udsendte kan komme i veteranhjemmet til daglig, og op til syv veteraner vil kunne bo i veteranhjemmet i en kortere periode og få hjælp til at finde ro og komme videre i livet.

Jon Printzlau er veteran efter udstationering i både Kosovo og Afghanistan. I dag er han ramt af P.T.S.D Foto: Ken Petersen

Og det er der behov for, fortæller veteranen Jon Printzlau til TV 2/Fyn:

- Der er dage, hvor man kan mærke, at man bare er presset derhjemmefra eller hvad det nu kan være - og hvor man bare bliver nødt til at få en enkelt overnatning for lige at komme væk og få en lidt tungere nats søvn.

Dorte Skov-Jespersen, der er sekretariatschef for Fonden Danske Veteranhjem supplerer:

- Meningen med værelserne er, at de skal være her så kort tid som muligt, men samtidig så længe som nødvendigt. Så om det er en uge eller et halvt år, det kan man ikke sige på forhånd.

Et af de syv værelser på det nye veteranhjem i Odense med udsigt til naturen, som er vigtig for mange veteraner. Foto: Ken Petersen

Mens den officielle indvielse i dag finder sted med deltagelse af prins, politikere og sponsorere, er der en mere privat åbning fredag.

- Mange af veteranerne har det ikke godt med al den opmærksomhed. For eksempel at pressen er her, og at der er sikkerhedsvagter og så videre. Derfor åbner vi det fredag for de veteraner, der ikke ønsker at være her. Fra det øjeblik er der for altid åbent, siger Hannah M. Ussing, der er daglig leder for Veteranhjem Odense.

Man vurderer, at der er 2.000 veteraner på Fyn. 200 af dem bor i Odense.

VETERANHJEM ODENSE Frivillige hjælpere

Driften varetages udelukkende af frivillige hjælpere, der ulønnet stiller deres arbejdskraft til rådighed. Man får dækket udgifter til transport til og fra veteranhjemmet.



Et fristed for veteraner

Økonomien til den basale drift er skommer fra Forsvarsministeriet, Realdania, Remmen Fonden, Simon Spies Fonden samt mange andre. Herudover har en række fonde, forsvarets fagforeninger, udsendte enheder samt enkeltpersoner skabt det økonomiske grundlag for aktiviteter på veteranhjemmene.



Veteranhjemmene er som udgangspunkt ikke et behandlingssted. De er et fristed for veteraner – alle veteraner – både de mange der kommer styrket hjem , og gerne vil mødes og genopfriske ”gamle minder”. Men også et sted, hvor dem med behov for hjælp kan komme.



Man kan komme og gå, som man vil – og man bliver ikke registreret. Har man brug for en hjælpende hånd bistår veteranhjemmets frivillige med kontakt til fagfolk, offentlige myndigheder med videre og følger veteranen gennem det, han/hun ofte ser som en uoverskuelig ”jungle”. Og skulle man have brug for et sted at være i en kortere periode, er det også muligt.



Kilde: Veteranhjem.dk

Kronprinsen i selskab med Steen Møller - mens pressen følger med på sidelinjen. Foto: Preben Dahl