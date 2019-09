Ventetider til høreundersøgelser er faldet markant for fynboerne

Sidste år stod flere borgere i Region Syddanmark på en lang venteliste for at blive undersøgt for, om de skulle have høreapparat.

Ventetiden for fynboer med hørebesvær kunne være på mere end to år. Derfor besluttede politikerne i regionsrådet at gennemføre en plan for at nedbringe ventetiderne på høreområdet i Region Syddanmark.

Det har ført til, at ventelisterne i regionen er faldet markant. De involverede sygehuse på Fyn har været Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt. De har henholdsvis reduceret deres ventetid på 121 og 130 uger i april 2018 til 30 og 25 uger.

Og det er til stor glæde for sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S).

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi har formået at gøre så stort et indhug i ventetiderne. Det skyldes en kæmpe indsats fra medarbejderne, der virkelig har lagt sig i selen for at få undersøgt så mange som muligt

Ventetiden skal længere ned

Regionsrådspolitikerne fjernede i 2018 det økonomiske loft, som alle afdelinger arbejdede under. Loftet satte en begrænsning for, hvor mange behandlinger eller undersøgelser en enkelt afdeling kunne lave. Udover at fjerne loftet blev der også afsat penge til at uddanne flere medarbejdere.

Det gjorde, at ventetiden blev reduceret ved, at de forskellige afdelinger på sygehusene fik en økonomisk kompensation per patient.

- Afdelingerne har fået at vide, at de får penge, for hver patient de har igennem, så de bare kunne øge indtaget, fortæller Poul-Erik Svendsen.

Og selvom man er nået langt med ventelisterne, vil formanden have dem bragt endnu længere ned. Han forsikrer, at de kommer helt ned på tre måneder over en overskuelig fremtid.