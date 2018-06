Verdens første dansestudenter: - Det er glædestårer

Af årets mange studenter på Odense Katedralskole skiller fire sig ud: De er, som de allerførste af slagsen, såkaldte dansestudenter. Det har kostet blod, sved og tårer.

Der grædes en del på Odense Katedralskole i disse dage, hvor studenterne springer ud om kap. De fleste tårer er nu heldigvis af glæde. Sara Cordes Simonsen fik et 10-tal i sin afsluttende religionseksamen, og hun kan nu kalde sig student. Men ikke en helt almindelig en af slagsen.

Jeg er meget glad. Det er glædestårer, der kommer ud af mig. Puha, virkelig lettelse. Det har været det hele værd. Sara Cordes Simonsen, DGU-student

Danse-student

Hun er nemlig en af de fire unge kvinder der, som de første i verden, kan kalde sig DGU studenter. Det står for danse-grunduddannelse, og det betyder, at de nyslåede studenter har gennemført en fire-årig danseuddannelse, varetaget af Det Kongelige Teater Balletskolen i Odense, i kombination med en STX på Odense Katedralskole.

Fredag klokken 16-18 afholdes der dimissionsfest for de fire danse-studenter i Den Fynske Opera. Alle er velkomne.

- Jeg er meget glad. Det er glædestårer, der kommer ud af mig. Puha, hvilken lettelse. Det har været det hele værd, både dans og skole. Det er så godt. Jeg har hele tiden været sikker på at komme i mål, siger Sara Cordes Simonsen.

Læs også Oline så kunst på tåspidser: - Mændene hopper sindssygt højt

00:34 Sara Cordes Simonsen fik som den sidste af de fire DGU-studenter endelig sin hue, Luk video

Har været ved at give op mange gange

Sofie Heyman fra Odense er også en meget glad dansestudent, men det har ikke været lutter lagkage

- Jeg har været ved at give op mange gange og har spurgt mig selv, om det virkelig er det, som jeg vil. Det tager jo meget tid og mange kræfter. Men jeg har fortsat, og det har givet mig så meget.

Jeg har mødt så mange mennesker og fået så mange oplevelser, som jeg ellers ikke ville have fået. Jeg har optrådt for tusindvis af mennesker til kæmpe forestillinger og haft store oplevelser med det, siger Sofie Heyman.

Jeg har været ved at give op mange gange og har spurgt mig selv, om det virkelig er det, som jeg vil. Sofie Heyman, DGU-student

Da uddannelsen er splinterny, har det til tider været hårdt at være de første elever.

- Vi er gået glip af meget, og der har været mange fravalg. Vi er jo de første, der har været en del af denne uddannelse, så der er ikke så mange, der har kendt til, hvad vi har lavet.

Men der har været en kæmpe forståelse herinde på Katedralskolen. De har hjulpet rigtigt meget og været en stor støtte, siger Sofie Heyman.

00:48 Sofie Heyman kan endelig kalde sig en af Danmarks første DGU-studenter. Luk video

Sved, blod og tårer

- Der har været mange hårde dage, som vi skulle kæmpe os igennem, og vi har været sindssygt trætte. Men der har altid været nogen, der var samme sted og kunne forstå det. Det betyder meget, at de andre omkring mig kunne sætte ord på følelserne.

Det har gjort en verden til forskel, at vi har kunne dele det med hinanden. For det har været hårdt og megasvært. Der er jo lektier og afleveringer ved siden af og kæreste og familie. Hele tiden noget at tage stilling til. Men så kan dansen også blive ens frirum. Det har været det hele værd, siger Sofie Heyman.

Plads til både fester og morgentræning

Selvom det kræver en særdeles stor indsats at danse på så højt et niveau, så har der stadig været plads til nogle sving på vejen.

Jeg skulle have lov til at være sammen med alle de andre og gå til gymnasiefester. Men der har selvfølgelig været mange gange, hvor jeg måtte sige: Nej, ikke i dag. Jeg skal op til morgentræning Sofie Heyman, DGU-student

- Der skulle være plads til det hele. Jeg elsker at danse og går 100 procent ind for det, men der skulle også være plads til et gymnasieliv, plads til mig. Jeg skulle have lov til at være sammen med alle de andre og gå til gymnasiefester. Men der har selvfølgelig været mange gange, hvor jeg måtte sige: Nej, ikke i dag. Jeg skal op til morgentræning, siger Sofie Heyman.

Sammenhold, sammenhold, sammenhold

For Sofie Heyman er deret ord, som er afgørende for de seneste fire år med både danse- og gymnasieuddannelse. det er sammenhold.

- Det er helt klart det, som har gjort det for mig. At have gode mennesker omkring mig. Finde dem der kunne hjælpe mig videre og hjælpe mig gennem de hårde dage. Det er mit bedste råd til dem, der starter: Vi går igennem det her sammen og ved præcist, hvad hinanden bliver udsat for. Vi skal snakke med hinanden om det, og så finder vi ud af det sammen, siger Sofie Heyman.

Endelig hue på

Nu har Sofie Heyman fået sin hue på, og det føles helt rigtigt.

- Det er fantastisk. Det er så dejligt endelig at være færdig og kunne kalde sig DGU-student. Det betyder faktisk mere end jeg havde regnet med. Nu er vi gået igennem de her fire år med en kæmpe udvikling, og så er det ret vildt at være de første til at fuldføre den her uddannelse. Det har været megalærerigt, megasjovt og megahårdt. Det har været det hele værd.

Nu er vi gået igennem de her fire år med en kæmpe udvikling, og så er det ret vildt at være de første til at fuldføre den her uddannelse. Det har været megalærerigt, megasjovt og megahårdt. Sofie Heyman, DGU-student

Hvad så nu

De fire års slid og slæb har givet pote for de brugte fødder. Sara Cordes Simonsen er optaget på Verdensholdet, og de øvrige tre studenter er optaget på prestigefyldte danseuddannelser i udlandet, blandt andet Universitetet i Stavanger og Kunsthøjskolen i Oslo.

Sofie Heyman satser på en karriere som professionel danser. Hun er blevet optaget på Balletakademiet i Stockholm og håber at kunne leve af det.

01:09 Sofie Heyman kan bruge sin DGU studenterhue til at danse videre ud i verden. Luk video

Balletskole-mor er stolt

Inge Fjord fra Det Kongelige Teater Balletskolen i Odense er meget stolt over de fire første DGU dimmitender. De repræsenterer den foreløbige kulmination på mange års arbejde med at få skræddersyet en helt særlig studieordning for DGU-udannelsen, som kun kan fåes netop i Odense.

- Det er kæmpestort for os. Det betyder helt konkret, at udannelseskæden endelig samler sig. Vi har nu et tilbud fra 0. klasse og frem til de kan komme i gang med en bacheloruddannelse i dans. Vi kan uddanne en helt ny type af dansere, som vi sender ud i verden som ambassadører for dansen og for Danmark i almindelighed og Odense i særdeleshed, siger Inge Fjord, Skoleleder på Det Kongelige Teater Balletskolen i Odense.

04:08 Der øves på solodansene til fredagens dimmisionsfest i Den Fynske opera Luk video

Hvad er en DGU-student?

Dansegrunduddannelsen er en unik uddannelsesmulighed for unge, der målrettet sigter efter en professionel dansekarriere og samtidig ønsker en STX. Eleverne får en statsanerkendt STX og dansegrunduddannelse af højeste kvalitet inden for moderne dans og klassisk ballet, med fokus på høj faglighed og kunstnerisk udvikling.

Tilbuddet er det eneste af sin art i Danmark. Der er dog også mulighed for at få en STX med linjefag i dans på Kostgymnasiet i Oure.

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense varetager danseundervisningen og har det kunstneriske ansvar. Odense Katedralskole tilrettelægger uddannelsen til studentereksamen for de unge talenter, som et fireårigt forløb. Uddannelsen er samtidig SU berettiget i alle fire år.

Udover Sofie Heyman og Sara Cordes Simonsen, så er Cecilie Rye Bergen og Ida Juel Hansen dimitteret efter fire års dansegrunduddannelse og STX på Odense Katedralskole.