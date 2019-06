Verdensballetten vil ikke være fin på den

Ballet, opera og klassisk musik.

Det er ord, vi normalt forbinder med kultur af den fineste slags. Men når Verdensballetten kommer til det idylliske Broholm Slot tæt ved Gudme, vil det nærmere være en folkefest end finkultur.

Vi får også et publikum i tale, som vi måske ikke ville få i tale, hvis vi var på et teater Jens-Christian Wandt, leder af Verdensballetten og operasanger

- Det er en let uhøjtidelig sommerforestilling, hvor vi præsenterer uddrag fra forskellige balletter og operaer med et glimt i øjet og en lille anekdote på en måde, så alle kan være med, siger leder af Verdensballetten og operasanger Jens-Christian Wandt.

Han var i dag på besøg på Broholm Slot for at se på det område, hvor Verdensballetten skal optræde denne sommer.

- Det er lidt af vores DNA, at vi kommer ud til der, hvor borgerne er. De er selvfølgelig også i Odense, men i Odense tror jeg, at de har større chance for at se ballet. Ballet er måske ikke et ord, man hører så tit i Gudme, siger han.

Kultur helt tæt på

Folk vil gerne kulturen og især i deres nærområde, hvor de bor. Det viser en nyere undersøgelse “Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne”.

Det nikker balletchefen genkendende til.

- Vi mærker, når vi kommer ud i lokalområdet, at der er en meget stor interesse. Vi får også et publikum i tale, som vi måske ikke ville få i tale, hvis vi var på et teater, siger Jens-Christian Wandt.

Læs også Voldspil får vagter efter hærværk og ildspåsættelse

Det er andet år, Verdensballetten optræder på Fyn. I år har man dog valgt at rykke forestillingen ud i slotsparken på Broholm Slot i stedet for at være på pladsen foran hovedbygningen.

- Vi begyndte for 12 år siden i Skagen med at lave en forestilling - sådan en helt uhøjtidelig sommer. Og så har det altså udviklet sig derfra med, at vi nu laver ni forestillinger rundt omkring i Danmark hver sommer, siger lederen af Verdensballetten.

Selve forestillingen

Verdensballetten er en folkelig forestilling med blanding af ballet og moderne dans, opera og klassisk musik.

På scenen danser ballerinaer og solodansere fra tre af verdens mest prestigefyldte kompagnier, The Royal Ballet of London, Mariinskij Ballet i St. Petersborg og Statsballetten i Berlin. Men også danske operasangere og musikere optræder i forestillingen.

Læs også Politikere vil slagte fynsk kultur: Kendte festivaler rammes

Sidste sommer havde mere end 1.000 mennesker fundet vej til Broholm for at se Verdensballetten.

- Vi synes, det var nogle vidundelige rammer, og vi kunne også mærke, at der kom et stort publikum, som bagefter var meget begejstret for det, de havde set, siger Jens-Christian Wandt.

Verdensballettens eneste optræden på Fyn foregår på Broholm Slot søndag den 14. juli klokken 15.30.