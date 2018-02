Verdensholdet er udtaget: Flemming er med

DGI har torsdag aften udtaget truppen, der udgør gymnastikkens elite i Danmark. Fra DGI Fyn er Flemming Fredslund Andersen én af regionens ni udvalgte gymnaster.

DGI Verdensholdet er en betegnelse for Danmarks bedste gymnaster.

Torsdag skulle DGI udpege de 14 nye mænd 14 nye kvinder, der havde gjort sig fortjent til en plads på holdet for den kommende sæson.

På Ollerup Gymnastikhøjskole var flere af de håbefulde samlet, efter afgørelsen var faldet sent torsdag aften.

En af dem var fynske Flemming Fredslund Andersen. Han var ét stort smil efter at have fået at vide, at drømmen var gået i opfyldelse.

- Det har fyldt virkelig meget. Især når man er på højskole fylder det i hverdagen, når man går og venter på svaret, siger Flemming Fredslund Andersen.

For at komme i betragtning har Frederik Fredslund Andersen og de mange andre håbefulde gymnaster været til både krævende optagelsesprøver og samtaler.

Læs også Viktor Axelsen opereret – må sandsynligvis droppe All England

En unik oplevelse

For Johanne Hessellund var smilet mindst lige så stort. Hun skal nemlig gøre Frederik Fredslund Andersen selskab på Verdensholdet det kommende år.

- Det er bare en helt vildt stor ting. Verdensholdet er en unik oplevelse, og man kan få lov til at rejse og dele glæden ved gymnastik med resten af verden, forklarede hun til TV 2/Fyn.

Helt vildt stor ting og stor glæde. Det er en unik oplevelse og man kan få lov at rejse og dele glæden ved gymnastik med resten af verden, kvinde

Det nye hold af gymnaster på DGI Verdensholdet kan nu se frem til et intensivt år med masser af oplevelser og hårdt arbejde. De 28 gymnaster skal blandt andet verden rundt og optræde med shows, gymnastik og undervisning.

Ifølge DGI's hjemmeside koster det 25 millioner kroner at afvikle en verdensturné.

Her er de 12 fynske Verdensholds-gymnaster Emilie Hessel Møller

Flemming Fredslund Andersen

Jeppe Tvedebrink Fisker Olesen

Laura Mazanti Jørgensen

Mette Berthelsen Nielsen

Sara Victoria Cordes Simonsen

Mia Elisabeth Jensen

Simon Vibæk Frederiksen

Søren Budtz Berthelsen Kilde: dgi.dk Kilde: dgi.dk

Læs også Fynske Søren jagter plads på Verdensholdet