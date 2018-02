Verdens største pizzakæde åbner i Odense

Domino’s Pizza åbner sit første pizzeria på Fyn. Den amerikanske pizzagigant er blandt verdens største fastfoodkæder.

Verdens største pizzakæde, Domino’s Pizza, åbner i 2018 et pizzeria i Odense. Det meddeler Domino’s Pizza i Danmark.

- Vi er superstolte over at kunne annoncere, at Domino’s Pizza snart åbner i Odense og derfor snart kan bringe varme kvalitetspizzaer ud i Odense, skriver Domino’s Pizza Danmark på Facebook.

- Dette bliver vores første butik i det fynske, fastslår pizzakæden, der har 30 pizzeriaer fordelt flere steder i landet, heriblandt København, Aarhus, Randers, Køge og Næstved.

Pizza gennem årtier

Det er endnu ikke offentliggjort, hvor i Odense pizzeriaet bliver placeret.

Kæden blev startet i 1960. Det første danske pizzeria blev åbnet i 1997 på Frederiksberg. To årtier senere er turen altså kommet til det fynske. I mellemtiden har den amerikanske kæde udviklet sig til Danmarks største pizzakæde.

Indtil 2014 havde Domino's Pizza kun pizzeriaer på Sjælland, men kæden har i løbet af de seneste år udvidet til Jylland.

Verdens største pizzakæde

Domino’s Pizza har cirka 14.000 pizzeriaer i 85 lande, heriblandt Kina og Indien.

Dermed er Domino's Pizza verdens største pizzakæde foran blandt andre amerikanske Pizza Hut, der ikke længere har pizzeriaer i Danmark.

Pizzakæden er dog ikke verdens største fastfoodkæde. Her har Subway, McDonald's, Starbucks, KFC og Burger King flere restauranter på verdensplan.