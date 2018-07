Verdensmester i biavl: Jeg er bange for at få diabetes

17-årige Mathias Andersen er god til bier. Faktisk så god, at han kan kalde sig verdensmester i biavl. Men honning er han ikke meget for.

- Jeg har ikke noget imod honning. Men jeg er bange for at få diabetes, så det er også lidt begrænset, hvad jeg spiser.

Sådan lyder det fra en nykåret verdensmester i biavl. 17-årige Mathias Andersen fra Ferritslev har flere tusinde bier i baghaven på sine forældres gård. Her går han og passer og plejer dem henover sommeren. I gårdbutikken på selvsamme adresse sælger han den honning, bierne producerer.

- Da jeg startede med bierne, var jeg aldrig i tvivl om, hvor langt jeg ville gå med det, siger 17-årige Mathias Andersen.

Han er nemlig tosset med bier. Faktisk så tosset med dem, at han drømmer om at leve af dem i fremtiden.

- Det er tredje sæson nu, og jeg er stadigvæk frisk på at tage minimum 10 år til.

Nem hobby

Langt de fleste 17-årige går til for eksempel fodbold. Det er de færreste, der trækker i en hvide rumdragt for at passe tre bistader, som 17-årige Mathias Andersen gør det henover sommeren. Men fodbold blev for kedeligt. Det samme gjorde skydning, som han også dyrkede, og sammen med sin far fandt han glæden ved summende bier og honning. Det skyldes især to ting.

- Jeg kan godt lide, at det her er mit helt eget show, siger han.

Og så er bierne utrolig nemme. Der er mest travlt henover sommeren, hvor de producerer meget honning, men også i oktober og november, hvor de skal sprøjtes med syre for at holde mider væk. Ellers skal der bare tjekkes til dem minimum en gang om ugen.

Men selvom de er nemme dyr og ikke kræver pasning fra november til marts måned, gør Mathias Andersen alt for at de har det godt.

- Jeg har altid haft det sådan, at jeg skal vise respekt og tage hensyn til bierne. Og så selvfølgelig sørge for, at de har det godt og har det, de har behov for.

En summende fremtid

Det er måske en af grundene til, at Mathias Andersen fra Ferritslev nu kan kalde sig en af verdens bedste unge biavlere. Ved et stævne i Frankring tidligt på sommeren med 80 unge biavlere fra 28 forskellige lande placerede Mathias Andersen sig sammen med resten af sit hold på en første plads. De dystede blandt andet i stadepasning og plantekendskab.

- Det giver et skub til én, så man faktisk gerne vil udfordre sig selv. Nu vil jeg gøre lidt ekstra ud af det. Det er gået fra at være en hobby til, at man nu kan sige 'jeg kan faktisk mere end det'.

- Det har ændret en del, fra jeg tog afsted til nu. Det (sejren, red.) har sat nogle tanker igang, siger Mathias Andersen, hvis tanker går i retning af at leve af biavl.