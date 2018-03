Verdensmester i høreudstyr: Fynsk nicheproducent fortsætter vækst

Den fynske virksomhed planlægger udvidelse. Innovation er nøgleordet.

Fynske Interacoustics er fortsat en guldgrube for ejerne William Demant.

Middelfart-virksomheden laver avanceret udstyr, der kan måle blandt andet høre- og balanceevne, og selv om den har gjort det i mere end 50 år, holder man fortsat dampen oppe.

Interacoustics er den størst indenfor sin branche, og selv om der ikke er afleveret årsregnskab endnu, vil direktør Carsten Kind godt indrømme, at salget er steget med yderligere 10 procent i 2017.

De seneste fem år har Interacoustivs tjent over 300 millioner kroner til ejerne, og alene i 2016 tjente man 48 millioner kroner før skat svarende til 12 procent af salget.

Alt, det vi laver, er ny teknologi Kristian Skov, Sustainable Engineer, Interacoustics

- Vi har mange produkter, så det er produkt for produkt, vi arbejder på at forbedre os. Vi sælger i 130 lande, så det er også marked for marked, at vi arbejder på at forbedre os, siger direktør i Interacoustics, Carsten Kind.

Og succesen kan mærkes i prototypeafdelingen, hvor de udvikler helt nye teknologier og produkter.

- Hver eneste gang vi udvikler et nyt produkt, synes jeg, det er noget særligt. Alt, det vi laver, er ny teknologi, siger Kristian Skov der er ingeniør i prototypeafdelingen.

I fremtiden er der planer om udvidelse:

- Vi tror stadig på, at vi kan tage flere markedsandele, end det vi har, og det kræver, at vi er fremme i skoene og har de bedste og dygtigste folk, der kan fortsætte med at innovere, siger Carsten Kind.

Mere udvikling end produktion

For knap tre år siden flyttede Interacoustics fra Assens til Middelfart for at imødekomme behovet for lettere tilgang til virksomheden i håbet om at tiltrække mere arbejdskraft. Efter at have rykket virksomheden tæt på motorvejen er der kommet fart på udviklingen.

For mens lageret er svundet betydeligt i størrelsen har udviklingsafdelingerne fået plads. I alt tre forskellige udviklingsafdelinger har fået plads i de nye lokaler, mens selve produktionen foregår i Polen og bliver varetaget af 200 medarbejdere.

- Vi har en kombination af medarbejdere, så det er både kommercielle personer, som arbejder i salg og marketing, det er audiologer, og så har vi rigtig mange ingeniører ansat, siger Carsten Kind.

I 2000 blev Interacoustics tvangsopløst grundet en stridighed blandt de tidligere ejer. Striden betød, at der ikke blev indleveret regnskab for 1998, og derfor var der ingen anden løsning end at tvangsopløse.

Siden blev Interacoustics købt af William Demant Holding, der stadig ejer virksomheden.

