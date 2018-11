Overblik: Verdensstjerner giver koncert på Fyn - og billetterne koster tusindvis af kroner

Til sommer summer Fyn af festivaler med musik i verdensklasse.

Tinderbox har på få år udviklet sig til en af Danmarks største musikfestivaler, og i 2019 genopstår Midtfyns Festival, der i 1980’erne og 1990’ernes storhedstid nåede samme højder som Roskilde Festival.

Samtidig har Heartland på Egeskov Slot igen i år præsenteret verdensnavne inden for pop og rock.

De respektive festivaler er så småt begyndt at annoncere de første navne, og flere er på vej. Herunder giver TV 2/Fyn dig et overblik over, hvilke fynske musikfestivaler og udendørskoncerter du skal holde øje med i 2019.

I oversigten kan du hurtigt finde ud af, hvem der spiller hvor, og hvor meget du skal spare op for at få lov til at deltage i festlighederne rundt omkring på Fyn. Billetpriserne er inklusiv gebyr.

Oplysningerne om de fynske musikfestivaler vil løbende blive opdateret, i takt med at nye navne offentliggøres.

Heartland var den første af de store fynske musikfestivaler, der var klar med et hovednavn. Foto: Morten Albek

Midtfyns Festival

Hvornår: 24. - 25. maj 2019

Sted: Dyrskuepladsen i Ringe

Danske topnavne: Allan Olsen

Billetpris: 595 kroner

Etableret: 1976 (ikke afholdt 2003-2018)

Havnekulturfestival

Hvornår: 24. - 26. maj 2019

Sted: Havnen i Odense

Hovednavne: Ingen annonceret endnu.

Danske topnavne: Ingen annonceret endnu.

Billetpris: Fri entré

Høje Bøge Open Air

Hvornår: 25. maj 2019

Sted: Høje Bøge Stadion

Danske topnavne: Burhan G, Infernal og Hugo Helmig

Billetpris: 325 kroner (indtil nytår)

Heartland

Hvornår: 30. maj til 1. juni 2019

Sted: Egeskov Slot ved Kværndrup

Hovednavne: The Smashing Pumpkins, Die Antwoord, Solange

Danske topnavne: Folkeklubben

Billetpris: 2.020 kroner

Etableret: 2016

Billy Corgan og resten af The Smashing Pumpkins spiller 1. juni koncert ved Egeskov Slot i forbindelse med Heartland. Foto: Michael Bothager, Ritzau Scanpix

Rock Under Broen

Hvornår: Lørdag 8. juni 2019

Sted: Middelfart (på pladsen under Lillebæltsbroen)

Danske topnavne: Nephew, D-A-D, Nik & Jay og Anne Linnet Band (Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen), The Minds of 99

Billetpris: 630 kroner (rabat, hvis du køber billet tidligt)

Etableret: 1989

Tinderbox

Hvornår: 27. - 29. juni 2019

Sted: Tusindårsskoven i Odense

Hovednavne: Swedish House Mafia, Lana Del Rey

Danske topnavne: L.O.C., Suspekt

Billetpris: 1.925 kroner (dagsbilletter til 1.295 kroner)

Etableret: 2015

Tinderbox har hævet billetprisen med 300 kroner i forhold til 2018-udgaven. Foto: Alexander Aagaard

Langelandsfestival

Hvornår: 20. - 27. juli 2019

Sted: Rudkøbing

Hovednavne: Ingen annonceret endnu.

Danske topnavne: Ingen annonceret endnu.

Billetpris: 1.845 kroner

Hansted Live

Hvornår: 25. - 27. juli 2019

Sted: Krøyers Have, Svendborg

Hovednavne: Ingen annonceret endnu.

Danske topnavne: Ingen annonceret endnu.

Billetpris: 150 kroner (dagsbilletter til 75 kroner)

Ed Sheeran

Hvornår: 27. og 28. juli 2019

Sted: Tusindårsskoven i Odense

Hovednavn: Ed Sheeran

Opvarmningsband: Ingen annonceret endnu.

Billetpris: 705 kroner (Udsolgt)

Billetterne til de to Ed Sheeran-koncerter blev udsolgt på rekordtid. Foto: Niels Ahlmann Olesen, Ritzau Scanpix

Skarø Festival

Hvornår: 1. - 3. august 2019

Sted: Skarø, Sydfynske Øhav

Danske topnavne: Dizzy Mizz Lizzy og Roben & Knud

Billetpris: 1.495 kroner (dagsbilletter til 725 kroner)

Jam Days

Hvornår: 7. - 9. august 2019

Sted: Latinerkvarteret i Odense

Hovednavne: Ingen annonceret endnu.

Danske topnavne: Ingen annonceret endnu.

Billetpris: 475 kroner

Etableret: 2013

Avernax

Hvornår: 8. - 11. august 2019

Sted: Avernakø

Hovednavne: Ingen annonceret endnu.

Danske topnavne: Ingen annonceret endnu.

Billetpris: Udsolgt

Nogle fynske musikfestivaler, eksempelvis Generator, har endnu ikke meldt ud, hvornår de finder sted i 2019.