Veteraner gav den gas på ny mc-festival

Ny fynsk motorcykel-festival vil gerne give veteran-motorcykler gas og køre ræs.

Burning Hearts Festival er en alternativ motorcykelfestival. Her bliver der ikke bare vist nypudset chrome og kubik, her fyres der op under maskinerne og køres ræs.

Der blev drejet første gang på gashåndtaget fredag først på eftermiddagen og der lukkes og slukkes med Burning Hearts Dynamo Party, som slutter midt på natten til søndag.

Det er første gang festivalen afvikles og arrangør Steen Jakobsen fortæller til TV 2/Fyn, at han med festivalen gerne vil skille sig ud fra de traditionelle motorcykeltræf:

- Det nye er at man får lov til at køre ræs. Det vi gerne vil gøre herer, at give folk mulighed for at køre på motorcyklerne.

Artiklen fortsætter under videoklippet ...

Fra før elektronikken kom til

Men det er ikke bare motorcykler. Det motorcykler med veteranstatus. De skal være ældre end 1979.

- Det er jo en anden teknik, en helt anden mekanik end moderne motorcykler. På nye motorcykler er det hele elektronisk; man kan ikke skrue på dem selv, man kan ingenting. Det kan man med de her gamle motorcykler, siger Steen Jakobsen.

Fredag blev der kørt flattrack-ræs på Bred Motorklubs bane på Lundegårdsvej, hvor vi var tilstede - se tv-indslaget herunder:

Læs også Tv-vært får tatovering på live-tv: - Jeg vil føle smerten