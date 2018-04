Veteranhjem i Odense får vigtig gave på festdag

Hedeselskabet har i dag givet 200.000 kroner til anlæg af haven ved det nye Veteranhjem, der samtidig holdt rejsegilde.

Hvad er vigtigst ved et rejsegilde? De højtidelige taler? Kransene med de rød-hvide bånd i byggeriets top? Eller pølser og øl til de fremmødte?

Vi la´r lige svaret blæse lidt i den vind, der i dag ved middagstid strøg hen over rejsegildet for det kommende Veteranhjem i Odense.

Tirsdag var der rejsegilde ved det nye veteranhjem. Det forventes, at hjemmet står klar til efteråret. Foto: Preben Dahl

- Det startede med, at Henrik Dyhr, formanden for foreningen Veteranhjem i Odense, kom op på mit kontor tilbage i 2014. Dengang var jeg rådmand, og han foreslog, at vi fik bygget et veteranhjem. Derefter gik det stærkt, og i dag er vi så nået til rejsegildet. Det er jeg meget tilfreds med, indrømmer Steen Møller, der i dag ikke længere er beskæftigelses- og socialrådmand, men som er formand for veteranhjemmets byggeudvalg.

Millioner skulle findes

I den forbindelse har der skullet skaffes penge - mange penge.

De første otte millioner kroner blev tilført via et forsvarsforlig, og det udløste en gave på 9,6 millioner kroner fra A. P. Møllers Fond. Siden har Hedeselskabet foræret tegninger til anlæg af en have ved hjemmet, der får adresse på Søndre Boulevard i Odense, og i dag lagde Hedeselskabets Fond yderligere 200.000 kroner i gave.

- Jeg vil ikke skuffe nogen, så jeg plejer at sige, at Veteranhjem Odense åbner til efteråret. Steen Møller, formand for byggeudvalget.

- Inden haven er helt færdig, har vi nok brugt omkring en million kroner på den. Derudover skal vi bruge 500.000 kroner på inventar. Så er vi også i mål, forventer Steen Møller, der på et andet område, er mere tilbageholdende.

- Hvornår vi åbner? Jeg plejer at sige til efteråret. Jeg vil ikke skabe falske forventninger og skuffe nogen. Så efteråret er ind til videre planen, slår han fast.

Når Veteranhjem Odense åbner, får det plads til seks til otte veteraner, der kan bo der i kortere perioder. Derudover bliver huset base for aktiviteter, der ikke blot behøver finde sted på hjemmet, men som også tager nogle af de 2.000 fynske militær-veteraner ud til alskens aktiviteter.

Populær pølsevogn

Og så tilbage til dagens rejsegilde. Til talerner. Til de nysgerrige blikke på det langt fremskredne byggeri. Til gensyn mellem soldaterkammerater. Og ikke mindst til pølsevognen, der - traditionen tro - udleverer mad og drikke på bygherrens regning til håndværkere og fremmødte.

Hvad, der er "vigtigst" sådan en dag, er ikke målbart. Men hvor taler kaster høflige nik og passende klapsalver af sig, er det rundt om pølsevognen de største smil findes frem. Og det er her, fremtiden i Veteranhjem Odense diskuteres på den løse og afslappende måde, som mad og drikke nu engang udløser.

