Splittet publikum: Uenighed om Svendborg Havns fremtid

Under debatten fremlagde flere af kommunens kandidater til kommunalvalget deres syn på sagen. Blandt andre Camilla Silfverberg, der mener, at man bør undersøge, hvem der ellers kunne være interesseret i slå sig ned på havnen.

- Det kunne være, at der var nogle virkelig fede investorer, der gerne vil bosætte sig her i Svendborg og tiltrække flere erhvervsvirksomheder hertil. Så kan vores kommune få et større økonomisk råderum. Jeg er bange for, at vi forhaster os, og at vi står her om et år og må sige nej til nogle, hvor det måske havde givet mere mening. Jeg synes ikke, det er UCL, der skal bestemme, siger hun.