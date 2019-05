Virksomhed ansætter indere: - Vi bliver nødt til at importere kvalificeret arbejdskraft

Det var et spændende job som it-chef hos Odense-virksomheden NTT, der fik Prasad Makkuva til at rykke til Odense.

Han er fra det sydlige Indien, hvor han arbejdede med hosting og support i den globale virksomhed. Da han blev kontaktet af sin nu danske chef om et job som it-chef, var han først i tvivl. Han havde nemlig aldrig tidligere rejst ud af sit land.

Vi står og mangler arbejdskraft og jeg tror, folk de bliver nødt til at anerkende, at i lille Danmark, der bliver vi altså nødt til at importere kvalificeret arbejdskraft Søren Hejlskov, direktør, NTT Data Odense

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. For jeg var en mors dreng og ville gerne blive tæt på min mor. Så jeg spurgte mig til råds hos en ven - hvad synes du, jeg skal gøre? Hun sagde: Prasad - du har muligheder, vis hvad du er, fortæller Prasad Makkuva til TV 2/Fyn.

Ifølge tal fra Udlændingeregistret er antallet af udenlandske statsborgere, der arbejder på Fyn, næsten fordoblet på otte år. Det er især højtuddannede og faglærte. Antallet er steget fra næsten 6.000 i 2010 til næsten 11.000 i 2018.

Kommunikerer bedre

Opfordringen til at søge jobbet kom fra den adminstrerende direktør hos NTT Data i Odense, Søren Hejlskov. Han kunne se en stor fordel for virksomheden i at have en inder i Danmark, da virksomhedens hovedkvarter ligger i Indien.

- Vi havde stadigvæk op mod 30 mand beskæftiget i Indien. Dem kunne Prasad kommunikere tyve gange bedre med, end jeg nogensinde ville kunne, mener han.

Virksomhederne har desperat brug for arbejdskraften, for ikke at skulle sige nej til ordrer. For næsten hver fjerde rekruttering på Fyn var forgæves i 2018, siger tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, STAR.

Prasad Mukkava er ansvarlig for intern it og får kundernes computere og styresystemer til at spille sammen. Han er en af de fem indiske medarbejdere, som virksomheden beskæftiger i Odense. De er i alt 35 ansatte og har brug for udlændingene.

- Vi står og mangler arbejdskraft, og jeg tror, folk bliver nødt til at anerkende, at i lille Danmark, der bliver vi altså nødt til at importere kvalificeret arbejdskraft, siger Søren Hejlskov.

Børnene er født i Danmark

Den adminstrerende direktør hos NTT Data i Odense har fungeret som mentor, siden Prasad Mukkava flyttede til Odense med sin kone for ti år siden.

I starten havde de ikke kontakt med andre. Men det har ændret sig takket være International Community i Odense, som arbejder for at hjælpe folk til at føle sig godt taget imod.

Familiens to børn er født her i landet og taler flydende dansk. Det gælder også Prasad Mukkavas kone - men selv holder han sig til engelsk. Al forretning foregår på engelsk, for virksomheden er global.

- Mit hovedfokus har været på jobbet, min vigtigste grund til at være her er virksomhedens vækst. Derfor har jeg ikke gjordt en indsats på at lære dansk, siger han.

En højtuddannet medarbejder, der kommer til Danmark med sin familie, bliver i gennemsnit i ti år og bidrager med 2,2 millioner kroner til statstkassen. Det fremgår af en rapport fra Tænketanken DEA og Dansk Industri.

Prasad Mukkavas to børn er begge født i Odense og taler flydende dansk. Det gælder også Prasads kone, og familien har netop været ude og kigge på hus.

Kigger på hus

Prasad Mukkava har ikke søgt om dansk statsborgerskab, for hovedformålet er at arbejde her. Men han har netop været ude og kigge på hus med sin kone og hjælper andre indere, som kommer til Fyn.

Jobbet som it -chef er her, så længe han har lyst.

- Det er attituden til arbejdet og hans fleksibilitet, som vi ikke ser, danske medarbejdere har. Han smider stort set alt, hvad der er i hænderne, hver gang der er et problem, siger Søren Hejlskov.