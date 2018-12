Villakvarter ramt af serieindbrud og brande: - Vi er bange

Den brand der opstod kort før klokken 18.00 mandag aften viser sig nu meget vel, at kunne være en del af en indbrudsbølge i villakvartererne i Højby.

På kort tid har der været adskillige indbrud på blandt andet Brobækvænget og Aulkærvænget.

Her fortæller beboere uafhængigt af hinanden til TV 2/Fyn, at der siden efterårsferien er tale af om seks, måske ni indbrud, hvor der er i mindst tre tilfælde også har været påsat brand.

Hos Fyns Politi bekræfter man, at der har været flere indbrud i området, men vil ikke gå i detaljer.

Læs også Huset brændte - beboerne var til julearrangement

Begik nyt indbrud?

Men branden i villaen kort før klokken 18.00 var bare et tilfælde af indbrud i området mandag aften.

Nogle få huse derfra måtte indbrudstyven forsvinde med uforrettet sag, men ikke desto mindre dukkede gerningsmanden op i et hus på Aulkærvænget - få hundrede meter væk.

Her kom Karina Broe hjem ved 19.15-tiden og overraskede en indbrudstyv, som var i fuld gang med at stjæle familiens julegaver, smykker og parfumer, og havde skåret lamper ned fra loftet.

Karina Broe råbte personen an, men han forsvandt gennem ruden i den terrassedør han havde smadret for, at få adgang til huset.

- Var jeg kommet hjem bare lidt senere, så havde han måske sat ild til vores hus, siger en rystet Karina Broe.

Hun fortæller, at Højby-borgerne snakker sammen og er utrygge ved situationen:

- Vi er utrygge, vi er bange. Der jo ikke nogen af os der tør forlade vores hjem om aftenen efterhånden.

- Det føles virkelig ubehageligt. Og utrygt.

Mørkklædt og "ikke vanvittig høj"

Karina Broe er sikker på, at den person hun så i det mørke hus var en mand. Hun beskriver ham som "ikke vanvittig høj", iført mørkt tøj, mørk jakke, måske med en hætte eller en hue over hovedet.

- Nogle af mine venner har set en af samme beskrivelse, også med hætten oppe, under viadukten, der havde samlet en masse blade og ting og sager og sat ild til det. Det var i sidste uge, fortæller Karina Broe.

- Så er det mega utrygt.

Spor er sikret

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger sikrede Fyns Politi mandag aften sig flere spor. Blandt andet en sten, som er anvendt ved et af indbruddene, og noget blod som blev fundet på glasskårene fra den smadrede terrassedør hos Karina Broe.