Nu er det slut for HF og VUC Fyn i Rudkøbing: - Vi er blevet svigtet, mener borgmester

HF og VUC Fyn på Langeland lukker.

Det står fast, efter Undervisningsministeriet har slået fast, at det ikke er muligt for den langelandske uddannelsesinstitution at søge puljemidler til videreførelse af afdelingen.

- Konklusionen er, at de her midler kan søges til at lave forskellige investeringer, der gør, at en afdeling kan blive økonomisk bæredygtig. Man kan altså ikke søge midlerne til at dække driftsunderskud, siger Stig Holmelund Jarbøl, rektor på HF og VUC Fyn på Langeland.

Jeg synes, de svigter. Endnu en gang har de ikke blik for de udfordringer, der er i landdistrikterne Tonni Hansen, borgmester, Langeland

Hvis den skal køre videre i den nuværende form, kræver det, at den kan bære sig selv rent økonomisk. Og det er ikke muligt, fastslår rektoren.

- Der skal laves en handlingsplan for, hvordan afdelingen kan blive økonomisk bæredygtig, og det kan vi altså ikke gøre på Langeland, siger Stig Holmelund Jarbøl.

Det betyder med andre ord, at HF og VUC Langeland i den form afdelingen har i dag med al sandsynlighed må lukke. Det skal bestyrelsen drøfte og beslutte på et møde senere mandag.

- Det er vores indstilling til bestyrelsen, at det er det, der skal foregå. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne drøfte situationen, og hvad konklusionen bliver, må vi selvfølgelig afvente, siger Stig Holmelund Jarbøl.

Læs også Ingen støttemillioner til HF & VUC Langeland

Udviklingen ærgrer Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF). Han føler, at Langeland er blevet ladt i stikken af ministeriet.

- Jeg synes, de svigter. Endnu en gang har de ikke blik for de udfordringer, der er i landdistrikterne, men centraliserer i stedet. Det at vi har brug for lidt ekstra økonomi, det blæser man højt og flot på. Så jeg er ærgerlig, siger Tonni Hansen.

Drøftes i regionen

Også regionsrådet skal mandag tale om situationen på HF og VUC Fyn i Rudkøbing. Her er opfordringen, at de skal gå sammen med kommunen for at finde ud af at fastholde en eller anden form for uddannelsestilbud i området.

Ifølge rektoren er der allerede en god dialog i gang mellem skolen og kommunen.

- Det vi konkret har talt om, det er, at man kan lave forskellige forløb, for eksempel ordblindeundervisning eller det man kalder forberedende voksenundervisning, således at man kan lave et forløb på Langeland efter det behov, der nu er, siger rektoren.

Kommunen har blandt andet foreslået, at uddannelsesinstitutionen vil kunne få betalt huslejen, men det er heller ikke tilstrækkeligt til at det kan løbe selvstændigt rundt.

Læs også Håb for små fynske VUC-afdelinger: S vil fjerne besparelser og ekstraordinært hjælpe VUC

- Vi kan ikke skabe en aktivitet, der er økonomisk bæredygtig, så uanset om lokalerne er gratis, så vil det være umuligt med 25 årskursister, siger Stig Holmelund Jarbøl.

Må til Svendborg

For de studerende, der for eksempel vil tage HF enkeltfag, er der fremover kun én mulighed.

– Umiddelbart så skal man til Svendborg og tage det, ligesom man skal på alle de øvrige gymnasiale uddannelser, fastslår Stig Holmelund Jarbøl.

Det bliver en stor udfordring for de studerende, der vælger den løsning. Blandt andet på grund af netop de studerende, der har behov for netop den uddannelsesløsning.

- Ofte så er det unge, der ikke er gået den lige vej i uddannelsessystemet, og derfor har man tit nogle ekstra udfordringer. Det kan også være, man har fået små børn, som man har nogle forpligtigelser overfor. Og så kan det være svært med den lange transportvej, man får, siger borgmester Tonni Hansen og uddyber:

- Der bliver nogle ekstra udfordringer, og det er derfor, vi bliver sådan lidt fly forbandet over sådan en beslutning, når man bor her på Langeland.