Latifah om ældrepleje i Assens: - Vi er derhenne, hvor vi ikke kan forsvare det

Det seneste år har vi jo allerede sparet. Og hvis vi skal ud at finde mere, så ved jeg simpelthen ikke hvor. Latifah El-Set, social- og sundhedsassistent, Korsvang i Assens

Efter tre timer på arbejdet er tidsplanen allerede skredet.

- Klokken er ti, og jeg mangler stadigvæk tre (beboere, red). Så. Vi er lidt ekstra pressede i dag, men det er jo sådan, det er.

Latifah El-Set er social- og sundhedsassistent i bofællesskabet Korsvang i Assens. Det har hun været i et år. Her har hun set, hvordan personalet til dagligt bliver presset helt i bund, og nu har hun fået nok.

- Jeg har det personligt rigtig dårligt over, at beboerne skal vente på, vi kommer. Vi er derhenne nu, hvor vi ikke kan forsvare det, siger hun.

Derfor har Latifah El-Set gennem den senere tid forsøgt at råbe både borgmester Søren Steen Andersen (V) og ældreminister Thyra Frank (LA) op for at gøre opmærksom på, hvilke vilkår plejepersonalet i Assens arbejder under. Opråbene har hun delt på Facebook.

Besparelser fortsætter

Der er velfærdsforringelser i gang i Assens.

Daghjem lukker, aktiviteter kommer der færre af, og ifølge plejepersonale i kommunen kan de ikke løbe hurtigere, end de gør nu.

- Det seneste år, har vi jo allerede sparet. Og hvis vi skal ud at finde mere, så ved jeg simpelthen ikke hvor, forklarer Latifah El-Set.

Assens Kommunes social- og sundhedsudvalg er gået i gang med det kommende budgetarbejde, og her skal udvalget med et råderumskatalog finde potentielle besparelser på 15 millioner kroner.

Men borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V) slår fast, at de yderligere besparelser endnu ikke er fundet.

- Det her peger direkte ind i den nationale debat, der kører omkring at få tilvejebragt en økonomi, så vi kan holde en værdig ældrepleje i fremtidens kommunale Danmark, siger han.

Rengøring hver femte uge i Assens droppet

I begyndelsen af 2019 fortalte TV 2/Fyn, hvordan Assens Kommune ville skære på rengøringen hos de ældre, således at plejekrævende borgere kun ville få gjort rent hver femte uge.

Borgmester i Assens, Søren Steen Andersen, skød skylden på udligningsreformen og kunne ikke finde pengene til, hvad han med egne ord kaldte værdig ældrepleje.

Statsministeren og ældreministeren samt partier uden for budgetaftalen i Assens kaldte det forargeligt, og historien endte i de brede danske medier. Dermed blev Assens centrum for en national debat om ældrepleje og værdighed, og det endte med, at beslutningen om rengøring hver femte uge blive droppet.

Nu får de plejekrævende i Assens Kommune gjort rent hver tredje uge igen.

- Vi er ikke robotter

Der er mange arbejdsgrupper, der har det hårdt. Skal I ikke bare løbe lidt stærkere?

- Nej, vi arbejder med mennesker. Et eller andet sted skal der også være tid til at være menneske. Vi er ikke robotter. Men det kunne jeg godt føle, jeg er lige nu, siger Latifah El-Set.