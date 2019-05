Så går vi i gang!

Klokken har rundet klokken ti om formiddagen, og en stor teleskoplæsser kører roligt op ad bakken ved Ringe Dyrskueplads. Langsomt løfter den en stak hegn op. De vugger let frem og tilbage, mens maskinen snegler sig frem på græsset.

Kalenderen skriver lørdag den 18. maj. Om en uge skal den midtfynske plads være transformeret fra græsmark til festivalplads, der er klar til at byde Allan Olsen og (efter planen) 1.600 gæster velkommen.

- Jeg kunne godt mærke det i maven i går. Uuuhh, det er nu vi går i gang.

På midten af pladsen står 44-årige Sune Vesterlund Larsen, der er direktør for festivalen. For næsten 43 år siden sad han i en barnevogn på den selv samme plads i Ringe, til sin festival. Hegn, telte og pæle langsomt på vej op rundt om ham.

Vi er en flok amatører, der laver en festival Martin Wulff, medarrangør

- Jeg har været en fast del af festivalen op igennem tiden. Den er noget helt særligt, som er svært at sætte ord på, lyder det fra festivalens direktør.

De seneste to år har han ud over at være far og viceforstander på Ryslinge Efterskole også skudt hundredvis af timer i Midtfyns Festivalen.

- Det er det hele værd. Nu er der seks dage til, vi åbner, og allerede nu kan jeg sige, at jeg ikke fortryder det, fortæller han.

Sune Vesterlund Larsen er langt fra den eneste, der denne lørdag står på en tåget dyreskueplads i udkanten af Ringe. Ved sin side har han størstedelen af festivalens ottemand-store arrangørgruppe. Sammen med en række andre frivillige er i alt 40 mand ved at gøre pladsen klar.

- Vi er en flok amatører, der laver en festival, forklarer Martin Wulff, som også er en del af festivalens bestyrelse.

Midtfyns Festivalen har ikke nogen stor virksomhed bag sig. I stedet bliver det drevet på foreningsbasis.

- For mig er det en måde at få familiearven til at fortsætte. De skal ikke have lov til at lave en Midtfyns Festival igen uden en Wulff, fortæller han og tilføjer:

- Min farfar var med til at starte den første festival, min far var med til de fleste Midtfyns Festivaler, og jeg var selv med i en barnevogn i 1992.

Nu står han ligesom Sune Vesterlund Larsen og observerer, hvordan dyrskuepladsen igen bliver omdannet til festival.