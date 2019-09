8.000 kvadratmeter museum: - Vi er ikke bange for store armbevægelser

I seks år har fusionen af det nye Brandts været i gang, og torsdag eftermiddag kulminerer det flytningsarbejde, der har stået på siden 2017, når museet kan slå dørene op til i alt 8.000 kvadratmeters kunstmuseum.

- Det har været en kæmpe rokade, som nu har betydet, at vi kan samle et kunstmuseum på fem etager i klædefabrikken midt i Odense, siger Mads Damsbo, der er direktør for Kunstmuseum Brandts.

Udvidelsen betyder, at museet åbner en ny samlingsfløj. I 2013 fusionerede Fyens Kunstmuseum, Brandts Museum for Fotokunst og Kunsthallen Brandt, og i 2017 besluttede byrådet i Odense, at hele Brandts skulle samles i den gamle klædefabrik.

- Vi er ikke bange for store armbevægelser, og med 8.000 kvadratmeter under tag er vi jo blevet et af de store kunstmuseer i Danmark, siger Mads Damsbo.

Åbningen markeres med en reception, hvor der vil være taler fra Nationalmuseets direktør Rane Willerslev samt kulturrådmand i Odense, Jane Jegind (V).

Direktør Mads Damsbo mener, udvidelsen stiller Odense stærkere i konkurrencen med andre storbyer.

- I en by som Odense er vi i konkurrence med andre storbyer som Aarhus, København og Hamborg, som har pragtfulde museer. Og der er det virkelig vigtigt at kunne stå distancen og at kunne måle sig med andre store byer i dag, siger han.

Klar profil

Til dagens reception åbner museets nye 800 kvadratmeter store samlingsfløj. Fløjen kommer til at indeholde museets samling af dansk kunst samt internationalt fotografi fra 1750 til i dag.

Den store omrokering betyder samtidig, at Mediemuseet flyttes ud af Brandts' lokaler og ind i Møntergården. Mads Damsbo mener, at det samlet giver Kunstmuseum Brandts en klarere profil.

- For det første, så det at have én lokation - altså én bygning, hvor folk skal hen - er jo en fantastisk ting. Tilsvarende kan vi arbejde ind i klædefabrikkens historie, som i sig selv er en vidunderlig historie, der fortæller meget om Odense som by og om kunstens historie, siger han og fortsætter:

- Og sidst men ikke mindst kan vi jo kommunikere vores udstillinger langt klarere, når vi har bygningen for os selv.

Nyt navn

Fusionen betyder, at Brandts også laver en mindre navneændring. Indtil nu har museet heddet Brandts Museum for Kunst og Visuel Kultur, men fremover går man over til det lidt mere mundrette Kunstmuseum Brandts.

- Vi har jo et særligt fokus på fotografi og film, og sagen er, at i dag er film og fotografi også blevet til kunst, og det reflekterer vi med det nye navn, siger Mads Damsbo.

Åbningen begynder klokken 17.30, hvor der bliver budt på velkomstdrinks. Fra klokken 18.00 vil der være velkomsttaler, inden Jane Jegind åbner for museets nye udstilling, der handler om tegneseriehelten Corto Maltese.