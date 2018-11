V efter nyt spareforslag: Vi er ikke nødvendigvis overbevist

SF, Radikale og Socialdemokratiet har fundet en løsning på de bebudede besparelser i Odense Kommune, hvor specielt børn og unge var kommet i sparekatalogets sigtekorn.

I første omgang er de såkaldte børnenære områder, som skoler, børnehaver og sundhedspleje blevet fredet i et år.

I stedet rettes sigtekornet i høj grad mod ledelse og administration. Her skal der findes i alt 13 af de bebudede godt 43 millioner kroner.

Susanne Crawley (R) bekræfter over for TV 2/Fyn, at når der tales om ledelse kan det betyde spareøvelse i selve Børn- og Ungeforvaltningen, men også rundt omkring på for eksempel daginstitutioner og skoler.

Venstres Jane Jegind glæder sig over, at det spareforslag, som hun kalder for et "skrækkatalog", er taget af bordet og erstattet af noget som Venstre umiddelbart kan tilslutte sig.

- Vi har endnu kun fået det i overskriftsform, men det er som udgangspunkt spiseligt og langt, langt væk fra det som flertallet var kommet med i det oprindelige sparekatalog.

Hvor overbevist er du om, at om et år står man ikke i samme situation?

- Det er jeg ikke nødvendigvis overbevist om. Derfor vil vi have at der kommer en løbende økonomi-opfølgning, at vi kommer tættere ind i processen, og at de rent faktisk skaber en fremdrift.

Jan Jegind kalder det nye spareforslag et åndehul, men stiller også krav til foreslagsstillerne:

- De skal i arbejdstøjet og skabe nogle reelle resultater. Vi skal se noget konkret handling.

Læs også Nyt spareforslag: Ledelse rammes af besparelse på 13 millioner kroner