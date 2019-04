Fynboer står sammen i USA: - Vi er kon-kolleger

Når fynske robotproducenter side om side ruller deres logoer ud på messestandene, er stemningen god. De står sammen og hjælper hinanden, selvom de kæmper om forhandlere og kunders opmærksomhed.

- Vi har alle en interesse i at bygge det brand, som Odense Robotics er og blive ved med at vedligeholde det. Det, som kommer ud af Odense og Fyn, kommer med kvalitet og er værdiskabende. Det er fælles opgaver og fælles interesser, og den del kan vi godt være sammen om, siger direktør i OnRobot, Enrico Krog Iversen.

Jeg vil ikke sige vi hjælper hinanden med kunder, og vi bytter selvfølgelig ikke leads og den slags ting. Vi er konkurrenter, men mere kon-kollegaer. Enrico Krog Iversen, direktør i OnRobot

Han stod i spidsen for robotsuccesen Universal Robots frem til det svimlende salg i 2015 for 2,3 milliarder kroner til amerikanske Teradyne. Den historisk store exit indbragte ham en formue, hvor han har investeret nogle af pengene i OnRobot.

Står sammen i udlandet

Sidste uge stod han side om side med andre fynske robotproducenter i Hannover, denne uge er de i Chicago.

Med 500 stande of 20.000 besøgende er Automate den ubetinget største automationsproducerede messe i Nordamerika i år.

Derfor er den interessant for OnRobot, fordi den er indgangen til det store marked for industriel automation. Virksomheden producerer tilbehør til robotarme som for eksempel gribere og softwareløsninger.

Men som en del af robot-økosystemet på Fyn, holder robotproducenterne sammen i USA.

- Jeg vil ikke sige vi hjælper hinanden med kunder, og vi bytter selvfølgelig ikke leads og den slags ting. Vi er konkurrenter, men mere kon-kollegaer. Vi står sammen, ligesom vi lige har gjort det i Hannover, hvor nogle af de små virksomheder ikke havde nået at få standen op at stå. De brugte vores stand, så på den måde er vi ikke i krig, fortæller han.

Odensefirmaet har specialiseret sig i tilbehør til robotarme og i software. De er med i Chicago for at udbygge forhandlernetværket og vise, at de nu også integrerer med andre robotter end Universal Robots. Målet er også brandbuilding og at vise slutbrugerne mulighederne.

Opbygger relationer

På messen er kunderne spredte lige fra mum's and dads til de store internationale amerikanske industrivirkomheder.

Enrico Krog Iversens kalender i Chicago er på forhånd fuld. Enten af aftaler med pressen, forhandlere eller en række andre robotproducenter, han skal bygge relationer til.

- Det, vi begynder at se nu er, at folk holder stille og roligt op med at købe robotter. De begynder at købe applikationer og løsninger i stedet for. Det er noget af det, vi skal have forklaret folk. Det er ikke griberen eller robotten, der skaber værdien, det er hele løsningen, siger han til TV 2/Fyn.

OnRobots hovednyhed på Automate er deres nye converter kit, der gør det muligt at integrere med flere robot arme end Universal Robots. Converterkittet skal spare tid og besvær og kan få OnRobots produkter til at kommunikere direkte med robot armene.

Robotidentiteten vokser

Markedet for de små samarbejdende robotter, som man også kalder cobots, vil vokse enormt de nærmeste år. Tal fra IFR - International Federation og Robotics - viser, at man forventer at markedet for cobots på verdensplan bliver 18 gange så stort i løbet af de næste fem år.

For at de fynske robotvirksomheder kan sælge mange flere robotter, skal man udvikle værktøjer, der gør, at man kan installere robotterne meget hurtigere end i dag.

USA et vigtigt marked for OnRobot som virksomhedens næststørste. Totalt set er USA på en fjerdeplads i verden over flest installerede robotter med over 262.000 robotter.

- Vi skal sælge løsninger i stedet for hardware og det gælder ikke bare overordnet til industrien men helt ned på til afdelingen på fabrikken at løsningen skal være er skræddersyet. Antallet af solgte robotter i USA de sidste år er i kæmpe vækst og hele robotidentiteten i USA er kraftigt voksende, Mener Enrico Krog Iversen.

Markedet mangedobles

Ifølge tal fra IFR, så har amerikanerne de sidste 7 år konstant har øget brugen og køb af robotter. Det er især metal- og maskinindustrien, elektronik- og fødevarerindustrien, der trækker.

I USA er der 200 robotter pr. 10.000 industriarbejdere, hvor der til sammenligning er 230 i Danmark. USA er altså ikke et nær så automatiseret land som Danmark, så potentialet er stort.

For OnRobot er målet er at blive verdensførende på markedet for udstyr til robotarmene og indenfor softwareløsninger.

Virksomheden tæller nu cirka 130 medarbejdere på verdensplan og hver tredje arbejder i Danmark. OnRobot har ansat de første medarbejdere til kontorer i Tokyo og i Soul.