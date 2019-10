Cykelkærester slog til igen: - Vi er ligesom alle andre par

Også nyslåede europamestre kan være kærester og snakke om almindelige ting hjemme i sofaen.

Det fortalte et tydeligt forelsket cykelpar, da det danske mesterskab i cykledisciplinen omnium onsdag aften blev afviklet på Odense Cyklebane.

Her mødte TV 2/Fyns reporter nemlig fynske Lasse Norman Hansen og kæresten Julie Leth til en kort snak om, hvordan det er at være kærester og dyrke præcis den samme sport.

- Det er lidt ligesom alle andre, når de kommer hjem fra arbejde. De snakker også om andet end arbejde, så det gør vi også. Det handler ikke kun om cykling, fortæller den 27-årige faaborgenser Lasse Norman Hansen.

Læs også Norman og Mørkøv smadrer rivalerne og er europamestre

Parret fortalte også om deres triumf ved EM-stævnet i hollandske Apeldoorn. Her vandt de begge guld med deres respektive makkere i parløb.

- Det er rigtig specielt at kunne gå op med hver vores makkere i parløb, og nærmest indenfor en time vinde EM-guld, og kunne give hinanden en krammer, sagde Lasse med et lykkeligt smil, mens Julie supplerede:

- Det er ikke så tit vi kører konkurrencer på samme dag, så det gjorde det ekstra specielt, at det kulminerede for os begge to inden for så kort tid.

Konkurrencen i Odense var også parrets mulighed for at bakke op om de danske cykelbaner. Og opbakning gav parret da også i suveræn stil.

Således vandt først Lasse guld og mindre end en time senere kunne Julie trille over målstregen, som en mindst lige så sikker dansk mester i omnium.

Ud over Lasse Norman Hansen var der syv andre fynboer i konkurrence i Odense. Således tog Amalie Winther Olsen sølv, mens Karoline Hemmsen blev nummer fire og Ellen Højlund Klinge blev nummer seks hos kvinderne.

Hos herrerne endte Robin Skivild lige uden for medaljerne med en fjerdeplads, Silas Bolund blev nummer fem, Marcus Sander Hansen blev nummer syv, Rasmus Rauch Jensen nummer ni og Sebastian Juul nummer 11.