Banedanmark efter dødsulykke: Vi er meget berørte

En af danmarkshistoriens blodigste togulykker udspillede sig onsdag morgen. Hos Banedanmark begræder man ulykken, der har kostet seks mennesker livet.

Det fortæller områdechef Martin Harrow.

- Det her er virkelig noget, der berører os meget. Vi bryster os af at have en meget sikker transportform - faktisk en af de sikreste i Europa - så det har været meget voldsomt, siger han.

Martin Harrow kalder det den værste togulykke i 30 år.

Ved en middelvind på 21 meter i sekundet over ti minutter skal godstog sænke hastigheden til 80 kilometer i timen.

Ifølge Banedanmarks tal nåede middelvinden ikke op over 21 meter i sekundet. Vinden ramte maksimalt 20,9 på de mest voldsomme stød, fortæller Martin Harrow.

Områdechefen udelukker ikke, at reglerne skal revideres. Men han siger, at det er alt for tidligt at drage konklusioner.

- Det giver anledning til, at vi undersøger, hvad der er sket, og om der er noget, vi kan gøre for at undgå det her i fremtiden.

- Men vi ved ikke, hvad der reelt er sket, og derfor er det for tidligt at sige, hvad vi kommer til at gøre, siger han.

Al togkørsel har været lukket over Storebælt siden ulykken onsdag morgen. Ifølge Banedanmarks prognose forventer man, at togene kører igen fra klokken 04 torsdag morgen.

Man understreger dog, at det langtfra er sikkert, at det holder.