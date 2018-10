Sandra gik fra sociologi til sosu: - Vi er meget mere end røvvaskere

Et udtalt bogligt talent og en stor interesse for mennesker blev for fem år siden kronet, da Sandra Rasmussen blev færdiguddannet som sociolog fra Aalborg Universitet. Men det akademiske arbejde bag en skærm blev i løbet af få år en skuffelse for den unge sociolog.

- Siden jeg blev færdig i 2013, har jeg oplevet en indre uro over, om det var det, jeg ville. Jeg elsker at arbejde med unge mennesker, men jeg skulle måske ikke sidde bag en skærm for at arbejde med dem. Ved at tage en sosu-uddannelse kom jeg uden om både SU-loft og uddannelsesloft, og nu kan jeg komme ud og møde de sårbare unge, som jeg så gerne vil arbejde med, fortæller Sandra Rasmussen.

Med i ungepanel

Sammen med 14 andre unge fra erhvervsuddannelserne er Sandra Rasmussen udvalgt til et unge-panel, der skal give undervisningsminister Merete Risager (LA) gode ideer til, hvordan flere unge kan blive fristet til at tage en erhvervsuddannelse.

- Sosu-assistenter er jo noget med at tørre røv. Sådan var min fordom. Men det er jo meget mere end det, har jeg fundet ud af. Jeg er både besøgsven, sagsbehandler, psykolog, samtalepartner, koordinator og plejer, siger Sandra Rasmussen, der er i gang med sit andet år af uddannelsen på to et halv år.

Mennesker af kød og blod virker

Mandag var Sandra Rasmussen mødt op på Nyborg Gymnasium for at holde oplæg og være med til at nedbryde mange unges fordomme om erhvervsuddannelserne.

- Jeg tror altid, det virker at give de unge nogle hands-on oplevelser og møde nogle mennesker af kød og blod, komme ud og se skolerne og få fingrene ned i bolledejen. Det gælder både dem, der er meget klar over, at de skal i gang med en erhvervsuddannelse, men også dem som tænker, at vi skal gymnasievejen. De har brug for at få lov til at høre Sandra fortælle, om hendes lange uddannelse og hendes erkendelse af, at hun alligevel skulle erhvervsvejen, siger Henrik Lunde, der er uddannelsesleder på Nyborg Gymnasium.

Nedbryd fordommene

Sandra Rasmussen har mødt mange mennesker, der ikke kan forstå, at hun nu uddanner sig som sosu-assistent, når hun har en videregående uddannelse. Men for den 32-årige Sandra Rasmussen handler det om at kigge bag om fordommene om erhvervsuddannelserne, og beskæftige sig med det, man virkelig har lyst til.

- Virkeligheden er aldrig, som man tror, den er. Når jeg har været ude i mine praktikker, så har jeg oplevet, at der er så lidt pleje i forhold til så meget andet. Du står med sårbare mennesker, som du skal motivere og skabe en relation til, og det kan være en udfordring. Men når det så lykkes, så er det så meget større, end det jeg har beskæftiget mig med tidligere, siger Sandra Rasmussen.

Sandra Rasmussen håber, at hun kan bruge sin sosu-assistent uddanelse til at komme inden for retspsykiatrien.