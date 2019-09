Otterup-spillere efter lokalbrag: - Vi er stolte og tilfredse

Det var et par stolte Otterup-spillere, der tirsdag aften spillede mod superligaklubben OB.

For selvom danmarkserieklubben tabte 0-2 til OB på hjemmebane, var det ikke med hængende hoveder, de gik ind i omklædningsrummet efter slutfløjt.

- Vi er stolte af den præstation, vi leverede. Selvom vi ikke fik sejren, så er vi meget tilfredse med det, vi leverede, fortæller Jonas Wind, der spiller for Otterup.

Troede på mål

OB dominerede det meste af kampen, men Otterup formåede at holde stand mod superligaklubben. Længe så det ud til, at kampen ville ende 0-1, men OB kom foran i det 77. minut trods et solidt forsvarsspil fra Otterup gennem det meste af kampen.

Jonas Wind troede sågar, at hjemmeholdet ville score et mål.

- Vi taber 2-0 til OB, men et eller andet sted så synes jeg, at vi med lidt held kunne have fået en scoring, siger han.

Kamp nummer 100

Til tirsdagens kamp satte Otterup tilskuerrekord med over 2.000 deltagere. Det var det største antal tilskuere i klubbens 103 år lange levetid. En rekord Jonas Wind var meget imponeret af.

- Det var en enorm fed fornemmelse at stå på en bane, hvor der var fyldt. Det er ikke noget, vi prøver hver dag. Det var en kæmpestor oplevelse, siger han.

Men det var ikke den eneste milepæl, der blev sat til kampen mod OB. Otterup-spilleren Mark Tubæk spillede sin kamp nummer 100, og det var specielt for fodboldspilleren, at det lige netop var mod odenseanerne, han nåede sit jubilæum.

- Det kunne ikke have været skrevet bedre, at den (kamp nummer 100, red.) rammer lige præcis mod OB. Det er en klub, jeg har tilbragt halvandet år i, lyder det fra Mark Tubæk.

Han var også meget glad for sit holds præstation mod OB.

- At drengene leverer en så flot indsats, det er vi stolte af og tilfredse med, afslutter Mark Tubæk.