Red Bulls-træner bekræfter: Vi er tæt på at hente Mathias Jørgensen

Den 18-årige OB-angriber Mathias Jørgensen har været rygtet væk fra Odense i mere end en måned. Nu er et skifte til USA tæt på.

I januar var Mathias Jørgensen med Bundesliga-klubben Borussia Mönchengladbachs u23-hold på træningslejr i Spanien. Den unge OB'er præsterede fint, blandt andet et mål i træningskampen mod hollandske Den Bosch.

Og selv om angriberen efterfølgende fik ros fra klubbens sportsdirektør, Max Eberl, kom der ikke et skifte ud af anstrengelserne.

Det ser der ud til at gøre nu - dog ikke til Tyskland, men til USA, hvor New York Red Bulls er meget interesseret i at hente Mathias Jørgensen.

Klubbens træner, Chris Armas, fortæller til det amerikanske fodboldmedie Pro Soccer USA, at den talentfulde angriber, der fik sit gennembrud i Superligaen i efteråret, i disse dage er i New York, hvor han har trænet med holdet på klubbens træningsanlæg i New Jersey.

Læs også Gladbach-ros til ung OB'er: - Han har et stort potentiale

Chris Armas bekræfter, at klubben meget gerne vil købe Mathias Jørgensen, som de har fulgt i et stykke tid.

- Der er altid mange ting i spil, og der er ikke besluttet noget endnu, det ligger fast, siger Chris Armas til Pro Soccer USA.

Senere til Tyskland

Træneren fortæller, at Jørgensen, der oprindeligt kommer fra Nordsjælland, ikke trænede med førsteholdet torsdag.

- Ligesom vi prøver at give ham en mulighed, så skal han også vurdere os. Vi prøver bare at se, om det passer godt for begge parter, siger Red Bulls-træneren.

Klubben har samme ejer som Bundesligaklubben RB Leipzig og østrigske Red Bull Salzburg. Kilder fortæller til det amerikanske medie, at planen med Mathias Jørgensen er, at han senere skal sendes til Tyskland for at spille hos Leipzig, der blandt andet også har den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen på holdet.

Ifølge flere danske medier står OB til at indkassere op mod 15 millioner kroner på et salg af den 18-årige angriber.

Læs også Succesfuld træningslejr: OB rundbarberer Rapid Wien