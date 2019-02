Fynsk stjernekok overrasket: - Det er en farce

Både eksperter, madanmeldere og de fremmeste fynske gourmetrestauranter havde forhåbninger om, at Fyn for første gang ville få en michelinstjerne, da restauranterne i årets nordiske michelinguide mandag aften blev præsenteret i Musikhuset i Aarhus.

Men sådan skulle det ikke gå.

Igen i år var der ingen stjerner til Fyn. Det kommer bag på den fynske stjernekok Per Hallundbæk.

Det begynder at udvikle sig til en farce Per Hallundbæk

- Det må jeg sige. Jeg er faktisk rigtig meget overrasket, siger Per Hallundbæk.

Allerede tidligere på mandagen talte TV 2/Fyns reporter ved Michelin-showet med køkkenchefen på Falsled Kro, Kasper Hasse, der i slutningen af 2017 overtog jobbet efter netop Per Hallundbæk. Kasper Hasse fortalte, at han ikke havde hørt noget fra Michelin, så han forventede ikke noget og havde derfor besluttet at blive på Sydfyn.

Falsled Kro har haft besøg i restauranten fra michelinguidens udsendte. Men det gav altså ingen garanti for den eftertragtede stjerne.

- Man ved jo ikke, hvad de kigger efter – og efter i dag (mandag, red.) ved jeg slet ikke, hvad de kigger efter. På en eller anden måde bliver det for mig en devaluering af guiden med det, der er sket i dag, siger Per Hallundbæk.

- Laver skidegod mad

Rigtig mange eksperter og madanmeldere havde spået netop Falsled Kro den største chance for at få sin første michelinstjerne, men sådan skulle det altså ikke gå. Og det forstår Per Hallundbæk intet af.

- Det begynder at udvikle sig til en farce. Jeg ved, at de der drenge, der arbejder på Falsled og mange af de steder, der er på Fyn, de arbejder sindssygt mange timer, og de laver skidegod mad. Jeg spiser på alle stederne et par gange om året. Det virker utrolig mærkeligt, når jeg ved, hvad niveauet er rundt omkring i verden, hvor jeg også har spist på både etstjernede og tostjernede restauranter, så er vi helt sikkert værdige til en stjerne eller to på Fyn, siger Per Hallundbæk.

Han opfordrer de ambitiøse fynske restauranter til at holde snuden i sporet og blive ved med at knokle på.

- Selvfølgelig skal man fortsætte det gode arbejde, og når dagen ender, må man jo ikke glemme, at det, det egentlig handler om, det er at du har glade gæster, og at du har fyldt din restaurant hver dag. Det er jo bare en ’chapeau’ (anerkendelse og respekt, red.), når man får en stjerne. Og når det sker, så sker det. Nu håber vi igen, at det sker næste år, for der oplever vi garanteret samme hype som i år, siger Per Hallundbæk.