Kerteminde sælger Nordre Havnekaj: - Vi får en mere levende havn

På torsdagens byrådsmøde i Kerteminde har politikerne besluttet, at man sælger Nordre Havnekaj til firmaet Milestone DG, der betaler ni millioner kroner for grunden. Dermed er første skridt taget til at bygge boliger i det gamle industriområde.

- Det vil betyde, vi får en mere levende havn. En havn, hvor vi binder havn og hele byen sammen, så man ikke har det her tomrum mellem havn og by, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) til TV 2/Fyn

Salget bliver samtidig begyndelsen på udviklingen af Kerteminde Havn, som et bredt flertal i Byrådet i december sidste år blev enige om. Her stemte Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Radikale Venstre for havneudviklingsplanen.

Med købsaftalen får Milestone DG ret til bygge 7000 etagemeter boliger på Nordre Havnekaj.

Købet er dog betinget af, at Kerteminde Kommune udbyder opgaven med at byggemodne og etablere infrastrukturen på Nordre Havnekaj. Kerteminde Kommune har betinget salgsaftalen af, at et kommende udbud har en fornuftig sammenhæng mellem salgsindtægter og udgifter til byggemodning og etablering af infrastruktur.

I en pressemeddelelse udtrykker direktøren i Milestone DG, Jesper Schmitz, sin begejstring over

- Som begejstret Kerteminde-borger betyder det meget for mig at være med til at skabe et nyt, levende og rummeligt kvarter for vores by. Samtidig lægger vi i Milestone stor vægt på, at det hele udføres i respekt for byens historik og eksisterende arkitektur, siger han.

Som en del aftalen skal Milestone DG og Kerteminde Kommune nu sammen færdigudvikle projektet, og man forventer, at byggeriet kan påbegyndes i sensommeren 2020.