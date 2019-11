Direktører efter lønkonflikt: - Vi følger loven

Direktørene bag henholdsvis Møllegårdens Planteskole og PF Gruppen i Glamsbjerg mener ikke, de bryder loven i den verserende sag om løndumping, der har fået 3F til at varsle konflikt mod 12 polskejede selskaber på Fyn, som PF Gruppen står bag.

Sagen begyndte 12. november, da 20 faglige folk med relation til 3F demonstrerede foran Møllegårdens Planteskole ved Ringe.

Årsagen var, at 40 polske arbejdere ifølge fagforbundet arbejder til mellem 70 og 80 kroner i timen på planteskolen. Langt under de 143 kroner medarbejderne ifølge 3F burde tjene.

Læs også Efter sag om løndumping: 3F forfølger bagmands firmaer

Indtil videre har begge direktører afvist at udtale sig, men i et kortfattet skriftligt svar til TV 2/Fyn afviser PF Gruppens direktør Przemysław Tecław nu, at hans selskaber bryder nogen regler.

- Vi driver alene virksomhed i overensstemmelse med danske love og regler. Vi vil ikke føre vores sager i pressen eller andre medier, men alene ved de i Danmark relevante retsinstanser. Jeg har ikke yderligere kommentarer, lyder det i svaret.

En næsten enslydende besked har direktør og ejer af Møllegårdens Planteskole, Lars P. Strarup.

- Vi driver virksomhed inden for rammerne af de love og regler, som er gældende I Danmark. Vi fører ikke sager mod 3F i pressen – dette skal ske ved de relevante retsinstanser om nødvendigt. Derudover har vi ikke yderligere kommentarer, siger Lars P. Strarup i et skriftligt svar til TV 2/Fyn.

Selvom det var planteskolen, der blev demonstreret ved, er det ikke den, der betaler lønnen til de fynske medarbejdere, men derimod vikarbureauet 2TL IVS, der er en del af den polskejede PF Gruppen, der har base i Glamsbjerg.

Læs også Vikarballade: 3F går i konflikt med fynsk planteskole

3F valgte derfor i sidste uge at konflikte mod vikarbureauet og dem, der benytter vikarbureauet, som har kunder over hele landet.

Møllegårdens Planteskole skiftede ifølge 3F i forbindelse med demonstrationen det konfliktramte entreprenørfirma uden overenskomst ud med et lignende konfliktramt entreprenørfirma med samme bagmand