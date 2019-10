Fynske unge: Vi fravælger teater og fodbold på grund af dårlige busafgange

- Tak for i dag. Husk vores hyggeaften næste lørdag, siger instruktøren Ann-Sofie ud i rundkredsen af unge, der står på det gamle halgulv.

Klokken er lidt over ni en tirsdag aften i Haarby Amatørteaters lokaler. 17-årige Julie Vinberg slentrer ud efter sin jakke og klæder sig på til halvanden times ventetid ved busstoppestedet. Bussen, der skal køre hende hjem, kommer nemlig ikke før halv elleve.

- Ventetiden er grund til, at jeg har overvejet, om jeg skal skære teater fra. Det er altså bare lang tid at vente, fortæller 17 årige Julie fra Broby.

Det er dumt at køre rundt med en bus, der er halvtom. Anne Daubjerg Mortensen, Planlægnings- og Driftchef for FynBus.



En undersøgelse Bemærk har foretaget blandt mere end 700 unge på Fyn viser, at 42,6 procent af dem har droppet en fritidsaktivitet på grund af dårlige offentlige transportforbindelser.

Det er nogle tal, der overrasker FynBus.

- Det er da smadderærgerligt, at der er så mange, der egentligt gerne vil benytte busserne, men ikke gør det, fordi de ikke synes, der er et tilbud, der passer dem, fortæller Anne Daubjerg Mortensen, der er Planlægnings- og Driftchef for FynBus.

Fynbus er lydhør

Ifølge Anne Daubjerg Mortensen er der en simpel årsag til, at busserne kan være svære at se på de fynske landeveje.

- Vi forholder os jo til, hvad vi kan se i den data, vi indsamler. Hvis vi kan se, at passagertallene er nedadgående, gør vi noget ved det. Det er dumt at køre rundt med en bus, hvis den er halvtom.

Men udover tal og statistik er FynBus også lydhør overfor, hvad borgernes behov er, og hvordan de ændrer sig over tid, forklarer Anne Daubjerg Mortensen.

- Vi vil jo altid gerne høre, hvad fynboernes behov er i forhold til at blive transporteret fra A til B. Så hvis man har nogle behov, man ikke synes er dækket, så kan man altid tage kontakt til FynBus.

Sådan oprettes en rute hos Fynbus 1. FynBus er ejet af kommunerne og Region Syddanmark 2. FynBus rådgiver kommunerne og regionen ud fra deres ønsker til den kollektive trafik og den økonomi, de har til rådighed 3. Kommunerne og regionen beslutter serviceniveauet - hvor busserne skal køre og hvor ofte (og hvor der skal være mulighed for telekørsel) 4. Kommunerne og regionen afsætter pengene til det ønskede serviceniveau 5. Busplan kan laves 6. FynBus udbyder kørslen til private busselskaber Kilde: FynBus Se mere

Busruterne kan optimeres

Det kan få store konsekvenser for Julie og hendes teater, at busserne nu kører så dårligt.

- Det er mega ærgerligt. Hvis nu busserne kørte meget bedre, ville jeg slet ikke overveje at stoppe til teater.

Fynbus oplyser, at der også var udfordringer for de unge med at komme i skole frem til 2014, og der oprettede FynBus i alt 34 uddannelsesruter over hele Fyn, som var med til blandt andet at reducere rejsetiden.