Politirazzia mod uopmærksomhed: - Vi håber at knække kurven

Låget skal lige skrues af vandflasken, der ligger en sms, som simpelthen skal besvares og resten af papirerne til dagens møde skal skimmes.

Netop uopmærksomhed i trafikken sætter politiet fokus på i denne uge i en landsdækkende kampagne. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne "Kør bil, når du kører bil".

- Det er primært snak i mobiltelefon, men også andre ting, man laver i bilen, som man ikke bør gøre, når man kører, fortæller Preben Ingemansen, der er politikommisær i Fyns Politi, om indsatsen.

Uopmærksomhed i trafikken Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken (kilde: Vejdirektoratet).

Hvis du kører 80 km/t. på en landevej og kigger på din mobil eller GPS i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken.

10. september 2019 blev straffen skærpet, således at det giver klip i kørekortet, hvis du anvender håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørslen.

Sammen med sine kollegaer stod han tirsdag dag på Fynske Motorvej og stoppede de uopmærksomme bilister, så flere bliver klar over, hvad uopmærksom kørsel kan betyde.

Hårdere sanktioner

I hver tredje dødsulykke i trafikken er uopmærksomhed involveret.

- Man kan sidde og kigge i nogle papirer, spise eller drikke. Ting, som ikke er ulovlige, men som kan tage opmærksomheden fra kørslen, og så bliver det ulovligt, forklarer Preben Ingemansen.

10. september blev sanktionen for brug af håndholdt mobil skærpet, så man nu får en bøde på 1.500 kroner, et klip i kørekortet og 500 kroner til Offerfonden. Hvis man laver kørselsfejl som følge af uopmærksomhed, koster det 1.000 kroner i bøde, mens der ved graverende kørselsfejl kommer en betinget frakendelse af kørekortet.

- Nu er sanktionerne jo blevet hårdere, så vi må se, om det også har en afsmittende effekt på, at folk så også lader være med at gøre det, siger Preben Ingemansen.

Mange forklaringer

Hele dagen har Preben Ingemansen stået langs motorvejen og fanget de bilister, som havde deres opmærksomhed et andet sted.

Politiet er i uge 43 over hele landet ude for at sætte fokus på uopmærksomhed i trafikken. Tirsdag stod de klar på Fynske Motorvej. Foto: Ole Holbech

- Der er mange forklaringer. De fleste er godt klar over, at det ikke er ret godt, og der er en tendens til, at folk måske tager det mere alvorligt end tidligere, fortæller Preben Ingemansen.

Men selvom bilisterne tilsyneladende tager det mere alvorligt, når de bliver stoppet, bliver de alligevel ved med at køre med både håndholdte mobiler og være uopmærksommen bag rattet.

- Vi må konstatere, at det har været svært at se en mærkbar forbedring på lige nøjagtig det område. Med den nye sanktion med mobiltelefon og elektroniske remedier håber vi på, at det kan knække kurven, så vi ser en nedgang i det. Der er jo undersøgelser, der viser, hvor farligt det her er, understreger Preben Ingemansen.