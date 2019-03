Fortrøstningsfuld trods brugs-lukning: - Vi håber på et alternativ

Dagli' Brugsen i Sandager lukker efter 117 år, og dermed forsvinder lokalområdets eneste indkøbsmulighed.

Konkursen blev en realitet tirsdag i sidste uge, efter bestyrelsen måtte erkende, at den lokale brugs ikke længere har tilstrækkelig opbakning fra Coop og derfor må erklære sig konkurs.

Mandag aften er der indkaldt til borgermøde, hvor de lokale skal forsøge at se fremad og finde mulige løsninger, så der også fremover vil være indkøbsmuligheder i det lille vestfynske lokalsamfund.

- Jeg håber, at der kommer et alternativ til brugsen. Måske nytænkning i noget mindre og mere tilrettet lokalsamfundet og de her små impulskøb; ikke det her store varelager, som Coop har ry for, at man skal have også i de små butikker. Et lille, kreativt alternativ kunne være rigtig godt for lokalsamfundet, siger Maria Lenius, der er skolebestyrelsesformand for Salbrovad Skole.

Hun tillægger det stor betydning for mulighederne for at tiltrække nye beboere til lokalområdet – også børnefamilier – at den eneste handlemulighed nu forsvinder.

- Det har helt klart en betydning for tiltrækningen af nye familier, om der er den her lille mulighed for lige at stikke over og hente en liter mælk. Vi har stadig stor tilslutning til skolen, og det er ikke kun lokalt i byen, det er også fra oplandet og de større byer omkring os. Så jeg er ikke bekymret for, at vi ikke får børn til skolen. Men en indkøbsmulighed er helt klart et trækplaster, når husene skal sælges herude, siger Maria Lenius.

- Vi er ikke bekymrede

Skolebestyrelsesformanden tror dog alligevel ikke, at butikslukningen får stor betydning for skolen. Maria Lenius fortæller, at skolen oplever elevantalsmæssig fremgang, og hun tror på, at det gør skolen stærk nok til at stå imod.

- Umiddelbart har vi haft en rigtig god tilgang af elever igennem de seneste år og har haft en øget tilgang både i børnehave og i skole. Så skolen er vi egentlig trygge ved. Vi er ikke bekymrede for, at den også lukker nu, siger Maria Lenius.

Hun erkender dog, at det er en vigtig del af lokalsamfundet, der nu forsvinder. Ikke mindst for skolen, der ligger bare 750 meter fra Dagli’ Brugsen.

- Vi kommer til at mangle brugsen rigtig, rigtig meget. Ikke kun for skolens forældre, men også for hele samfundet. Vi har nogle store virksomheder, som får rigtig mange arbejdere her til sommer, som kommer til at mangle det her lokale sted at handle. Og vi kommer til som forældre at mangle, at børnene kan gå over i brugsen og handle til det, de skal lave i hjemkundskab, eller at børnehaven kan gå over og hente det, de skal bruge til at bage boller eller lave mad over bål her til sommer. Det kommer helt bestemt til at mangle, siger Maria Lenius.

Lokale vil forsøge at etablere anden aktivitet i butikken. Idéerne vil blive fremlagt på mødet, der starter klokken 19 i Salbrovadhallen.